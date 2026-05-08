美軍 “자위 차원서 미사일·드론 기지등 이란軍시설 타격” 게슘항, 반다르아바스, 반다르카르간 등 공습 美 “휴전 위반이나 종료 아냐” 주장에도 군사적 긴장 고조

[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상이 진전되고 있다고 알린지 하루 만에 미군이 이란의 군사시설을 공습하고, 이란군과 호르무즈 해협에서 교전을 벌였다. 미군은 이를 휴전 위반이나 휴전 종료가 아니라 설명했지만, 미국과 이란의 휴전이 다시 좌초 위기를 맞은 것으로 보인다.

이란 전쟁을 총괄해온 미 중부사령부는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “7일 미 해군 유도미사일 구축함이 호르무즈 해협을 통과해 오만만으로 향하던 가운데, 미군은 이란의 이유없는 공격을 저지하고 자위 차원 공격으로 반격했다”는 내용의 성명을 올렸다.

중부사령부는 이날 USS 트럭스턴호와 라파엘 페랄타호, 메이슨호 등 미 구축함 3척이 호르무즈 해협을 통과하던 중 이란군으로부터 다수의 미사일과 드론으로 공격당할 위기를 맞았다고 설명했다. 이란군은 당시 소형 선박도 출동시켰다고 전해진다.

이에 중부사령부는 “접근하는 위협을 제거하고, 미사일·드론 발사기지와 지휘통제소, 정찰·감시·정보 기지 등 미군을 공격한 데 책임이 있는 이란군 시설을 타격했다”고 말했다. 이어 “중부사령부는 확전을 원하지 않지만, 미군을 보호하기 위한 태세를 유지하고 있다”고 주장했다. 중부사령부는 이로 인해 피해를 입은 미군의 자산은 없다고 덧붙였다.

폭스뉴스는 같은 날 호르무즈 해협에 있는 이란의 케슘섬과 반다르아바스, 미납 지역에 있는 반다르카르간 해군 검문소 등이 미군의 공격을 받았다고 보도했다. 이란 관영 메르흐 통신도 이날 반다르아바스, 반다르카미르, 시리크, 케슘 섬 인근 이란 남부 호르모즈간 주(州) 전역에서 공격과 교전이 있었다고 보도했다. 이란 국영 IRIB 방송은 미군이 이란 유조선을 공격했으며, 이후 호르무즈 해협에 있던 적군이 이란의 미사일 공격을 받아 피해를 입고 후퇴했다고 보도했다.

폭스뉴스는 미 당국자들이 이번 조치가 전쟁을 재개하거나 휴전을 종료하는 것은 아니라고 밝혔다고 전했다. 그러나 트럼프 대통령이 오는 14일 미중정상회담 전까지 합의에 이를 수도 있다며 이란과의 협상이 급물살을 타고 있다고 강조한지 하루 만에 교전이 발생한 상황은 양국의 휴전 합의가 그만큼 위태롭다는 점을 보여준다.

양측의 교전으로 인해 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 군사적 긴장은 다시 고조되고 있다. 미군은 전날 협상 진전을 명분으로 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 탈출을 유도하는 ‘해방 프로젝트’를 유보한다고 했으나, 해방 프로젝트도 재개될 가능성을 보이고 있다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 해방 프로젝트 직후 이란의 아랍에미리트(UAE) 공격을 미국이 ‘저강도의 괴롭힘’이라며 저평가한 데에 사우디아라비아가 분개하면서 해방 프로젝트는 잠정 중단됐다. 해방 프로젝트에 필수인 사우디의 공군기지와 영공 사용을 사우디가 불허했기 때문이다. 이는 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자와 트럼프 대통령의 통화 이후 사우디가 다시 영공 사용을 허가하는 것으로 상황이 바뀌었다. 이에 미국도 해방 프로젝트 재개를 다시 검토하고 있다는 것이다.