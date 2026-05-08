구조·건축·설비·전기 전 분야 통합 재설계

[헤럴드경제=홍승희 기자] 포스코이앤씨가 서울 서초구 신반포 청구아파트 리모델링 사업에 ‘고·저층 전환형 평면 설계’를 적용한다고 8일 밝혔다. 이는 한강 조망과 단지 내 쾌적성을 동시에 확보하며 주거가치를 끌어올리기 위한 공법이다.

신반포 청구아파트 리모델링 사업은 지하 6층~지상 최고 18층, 아파트 2개 동, 총 376세대 규모를 공사하는 사업이다. 포스코이앤씨는 지난 2022년 9월 해당 사업을 수주했다. 신반포 청구아파트는 한강과 가까운 입지를 갖추고 있지만, 일부 세대는 한강 조망이 제한적인 구조적 한계를 지니고 있다.

포스코이앤씨는 이러한 제약을 극복하기 위해 입지 조건에 맞춰 한 개 동 4개 라인에 대해 고층부와 저층부를 구분해 거실 방향을 달리 배치하는 ‘고·저층 전환형 평면’을 도입했다. 고층부 세대는 거실을 한강 방향으로 배치해 조망 프리미엄을 확보하고, 저층부 세대는 단지 중앙 정원을 향하도록 설계해 쾌적성과 프라이버시를 강화했다.

일반적으로 벽식 구조 아파트는 기존 골조를 유지해야 하기 때문에 세대 평면을 크게 변경하기 어렵다. 특히 한 개 동, 한 개 라인 안에서 층별로 서로 다른 평면을 적용하려면 구조 안전성, 설비 배관, 피난 동선 등을 동시에 검토해야 해 기술적 난도가 높다. 이로 인해 대부분의 벽식 아파트는 저층부터 고층까지 동일한 평면을 유지하는 경우가 많다.

포스코이앤씨는 기존 골조를 유지한 상태에서 평면 전환을 위한 구조 검토를 다시 수행하고 부부욕실과 공용욕실의 위치 조정, 설비 배관 재배치, 주방 동선 재구성 등을 종합적으로 반영했다. 이를 위해 구조·건축·기계·전기 전 분야의 통합 협업 체계를 구축해 구조 안정성과 설비 간섭 문제를 단계적으로 해소했다. 회사 내부에서는 이 같은 설계를 ‘평면 스위칭(Switching) 설계’로 정의하고 있다.

이 같은 설계안은 조합 내부 검토 과정에서 호응을 얻었으며, 건축심의를 통과해 설계의 타당성과 기술적 완성도를 공식적으로 인정받았다. 고층부·저층부 전환형 평면 적용이라는 새로운 시도가 공적 심의 절차를 거쳐 승인됐다는 점에서 의미가 크다.

포스코이앤씨는 이번 ‘고·저층 전환형 평면 설계’에 대해 특허 출원도 완료했다. 향후 유사 입지 조건의 리모델링 사업에서 적용 가능한 차별화 설계 자산으로 활용될 전망이다.

포스코이앤씨 관계자는 “신반포 청구아파트 사례는 리모델링이 단순히 외관과 내부 마감재를 개선하는 공사가 아니라, 증축 및 평면 재설계를 통해 조합이 요구한 입지 가치 극대화를 설계로 실현한 결과”라며 “앞으로도 단지별 특성을 정밀하게 분석해 주거가치를 극대화하는 맞춤형 리모델링 설계를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

한편 포스코이앤씨는 지난 1분기 기준 적극적인 주택 수주, 일회성 비용 해소 등으로 흑자 전환에 성공했다. 지난해에는 리모델링 부문에서만 2조원 이상의 수주고를 올렸다. 서울 최대 리모델링 사업으로 꼽히는 이수 극동·우성 2·3단지 아파트 리모델링(1조9796억원) 수주에도 성공했다.