미취학 자녀 양육 아빠 대상 맞춤형 운동 프로그램...짝수 달마다 월 1회 운영 어깨·허리 등 근골격계 피로 완화, 양육스트레스 해소, 생활 속 운동 실천 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구가 육아로 지친 아빠들의 건강 회복과 양육 스트레스 완화를 위해 올해 새롭게 선보인 아빠 대상 운동 프로그램 ‘아빠 힐앤핏(Heal&Fit)’이 참여자들의 큰 호응을 얻고 있다.

‘아빠 힐앤핏’은 미취학 자녀를 양육하는 아빠를 대상으로 한 맞춤형 건강 프로그램이다. 아이 돌봄 과정에서 누적되기 쉬운 어깨·허리 등 근골격계 피로를 완화하고, 육아와 일상 속 스트레스 해소를 돕기 위해 마련됐다.

구는 그동안 임신·출산기 여성을 위한 건강 프로그램을 운영해 온 데 이어, ‘아빠 힐앤핏’을 통해 육아하는 아빠들의 건강관리까지 지원하고 있다. 부모가 함께 건강을 돌볼 수 있도록 건강 프로그램의 참여 폭을 넓힌 것이다.

특히 이번 프로그램은 별도의 운동 시간을 내기 어려운 육아 아빠들의 생활 여건을 고려해 짧은 시간 안에 효과적으로 참여할 수 있도록 구성한 것이 특징이다. 전문 강사의 지도 아래 유산소 운동, 중강도 이상 순환운동, 마사지볼·폼롤러를 활용한 근막이완 스트레칭 등 회차별 주제에 따라 진행되며, 가정에서도 쉽게 따라 할 수 있는 동작을 중심으로 운영된다.

프로그램은 올해 2월부터 시작해 4월에도 운영됐으며, 앞으로 6월·8월·10월 등 짝수 달마다 월 1회 특강형으로 이어진다. 참여자는 일정 부담 없이 필요한 회차를 선택해 신청할 수 있어 바쁜 육아 일상 속에서도 건강관리 기회를 가질 수 있다.

또 12개월 이하 자녀를 동반할 수 있도록 해 돌봄 부담을 줄였다. 이는 아빠가 아이를 돌보면서도 자신의 건강을 함께 관리할 수 있도록 참여 편의를 높인 조치라는 것이 구의 설명이다.

프로그램은 서초보건지소에서 진행되며, 신청 및 일정 확인은 매월 셋째 주 월요일 오후 2시부터 건강부모e음 누리집을 통해 가능하다.

구 관계자는 “육아는 엄마와 아빠가 함께하는 일인 만큼 아빠의 건강과 회복도 매우 중요하다”며 “앞으로도 아빠들의 신체활동 기회를 확대하고 부모 모두가 체감할 수 있는 건강증진 프로그램을 지속적으로 운영해 출산·양육 친화도시 서초를 만들어 가겠다”고 말했다.