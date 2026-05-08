24일까지 전자우편 또는 방문 통해 지원 신청, 5월 말 지원대상 선정 현관문 안전장치 모두 제공…가정용 CCTV, 스마트 초인종은 둘 중 하나 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 주거침입 범죄에 대한 불안감을 해소하고 안전한 주거 환경을 조성하기 위해 1인가구를 대상으로 ‘안심홈세트’를 지원한다.

금천구의 경우 지속적으로 1인가구가 늘고 있다. 2020년 4만2334가구이던 1인가구는 2024년 5만3858가구로 증가했다.

이에 1인가구가 안심하고 생활할 수 있도록 현관문 안전장치를 기본으로, 가정용 폐쇄회로(CC)TV 또는 스마트 초인종 중 하나를 선택해 받을 수 있도록 구성한 안심홈세트를 마련했다.

지원 대상은 1인가구 총 66가구다.

안심홈세트 지원을 원하면 오는 24일까지 금천구가족센터 또는 금천구청 가족정책과에 직접 방문하거나 전자우편(이메일)을 통해 신청하면 된다.

구는 신청자를 대상으로 전월세 환산가액, 소득, 거주유형 등을 종합적으로 심사하여 5월 말 최종 지원대상을 선정할 예정이다. 선정된 가구는 9월부터 순차적으로 택배를 통해 물품을 받아볼 수 있다.

또 구는 여성과 아동 등 사회적 약자의 안전한 일상을 위한 서울시 휴대용 안심벨 ‘안심헬프미’를 연중 상시로 신청받고 있다고 밝혔다. 다만, 물량 소진 시 조기 마감될 수 있다.

하반기에는 스토킹 범죄 피해 대상자를 비롯해 여성·노인·아동·다문화가정 등 사회안전약자를 대상으로 주거안전 취약계층 안심장비 지원사업을 추진할 계획이라고 구는 덧붙였다.