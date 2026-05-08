1분기 부동산서비스산업 기업경기조사 결과

[헤럴드경제=홍승희 기자] 오는 2분기 부동산 서비스산업 경기가 악화될 것이라는 전망이 나왔다.

국토교통부는 이 같은 내용을 담은 ‘2026년 1분기 부동산서비스산업 기업경기조사 결과’를 8일 공표했다.

부동산서비스산업 기업경기조사는 해당 산업에 대한 사업체의 체감경기 현황과 전망을 매분기 조사해 비즈니스 서베이 인덱스(BSI)로 산출한 심리지표로서, 기준치 100을 중심으로 초과하면 낙관적, 미만이면 비관적인 인식을 의미한다.

이번 조사는 지난해 국가승인통계 지정 후 첫 공표로서 부동산서비스산업을 영위하는 종사자 1인 이상 사업체 중 표본 3000개를 대상으로 업종별 기업경기, 산업경기, 매출액, 자금사정 등에 대한 업황 인식과 전망을 조사했다.

특히 기업경기의 경우 1분기 BSI가 62.7, 전망이 63.2로 유일하게 전망치가 더 높았으며 산업경기, 매출액, 자금사정 모두 각각 2분기 전망이 60.2, 64.3, 64.4로 1분기 현황(60.3·64.6·65.3)보다 악화할 것으로 전망됐다.

일단 1분기 부동산서비스산업 전체의 기업경기 현황 BSI는 62.7로 집계됐으며, 2분기 전망은 62.3으로 조사돼 더욱 악화될 거란 전망이 나왔다.

업종별로 살펴보면 관리업이 90.7, 정보 및 기술 제공 서비스업 84.6, 임대업 84.0, 감정평가서비스업 80.2 순으로 높게 나타난 반면, 개발업 45.8, 공인중개서비스업 34.3, 자문서비스업 29.3 등은 낮게 나타났다.

2분기 전망은 정보 및 기술 제공 서비스업 100.3, 관리업 89.5, 감정평가서비스업 82.5 등의 순으로 나타났다.

업종별 전망을 살펴보면 정보 및 기술 제공 서비스업 90.7, 관리업 87.8, 임대업 82.5 순으로 높게 나타났으며 역시나 자문서비스업 30.4, 공인중개서비스업 34.4, 개발업 42.8 등은 낮게 나타났다.

정우진 국토부 토지정책관은 “이번 기업경기조사는 부동산서비스산업 분야 최초의 BSI 국가승인통계로 업종별 체감경기와 향후 전망에 대한 경기판단을 정기적·체계적으로 제공하는 통계 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다”고 말했다.