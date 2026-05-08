6월 19일까지 수영장, 헬스장 우선 개방…주민 이용 기회 확대 수영장 성인풀 25m 5개 레인, 유아풀 23m 2개 레인 규모 7월 1일 정식 개관, 5월 11일부터 22일까지 이용 접수…‘구민 우선 추첨제’ 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구가 구민의 건강한 여가 생활과 생활체육 저변 확대를 위해 대림동에 ‘영등포 제3스포츠센터’를 새롭게 조성, 오는 5월 11일부터 6월 19일까지 임시 개관한다.

영등포구 도신로 19에 위치한 제3스포츠센터는 헬스장, 수영장, 대체육관, 실내파크골프장 등을 갖춘 종합 생활체육시설이다.

이번 임시 개관은 7월 정식 개관에 앞서 시설의 운영 상태를 점검하고 지역 주민들에게 이용 기회를 우선 제공하기 위해 마련됐다.

임시 개관 기간 동안에는 평일에만 운영되며, 2층 헬스장과 3층 수영장을 이용할 수 있다. 헬스장은 오전 10시부터 오후 5시 50분까지 운영되며, 파워렉 스미스머신, 러닝머신, 천국의 계단 등 주요 운동 기구를 갖추고 있다. 일일 정원은 200명으로 현장 선착순 접수로 진행되며, 이용 시 개인 운동복과 운동화는 별도로 준비해야 한다.

수영장은 오전 10시부터 오후 4시 50분까지 자유수영 총 6회차로 운영되며 회차별 이용 시간은 50분, 일일 정원은 360명이다. 성인풀은 수심 1.3m, 길이 25m의 5개 레인으로 구성되고, 유아풀은 수심 0.8m, 길이 23m의 2개 레인 규모다.

영등포 제3스포츠센터는 임시 운영을 통해 시설 전반을 점검하고 운영 체계를 보완해 7월 1일 정식 개관할 예정이다. 정식 개관 이후에는 탁구, 요가, 필라테스, 줌바, 에어로빅, 바레 등 다양한 생활체육 프로그램도 함께 운영할 예정이다.

7월 1일 정식 개관 이후 시설 이용과 프로그램 수강을 희망하는 구민을 위해 5월 11일부터 22일까지 ‘영등포구시설관리공단 제3스포츠센터’ 누리집을 통해 ‘구민 우선 추첨제’ 접수를 진행한다. 1인당 2종목까지 신청할 수 있으며, 영등포구민에게는 이용료 10% 할인이 적용된다. 다자녀 가정과 65세 이상 어르신 등도 별도 기준에 따라 할인 혜택을 받을 수 있다. 자세한 사항은 구청 또는 영등포구 시설관리공단 누리집에서 확인할 수 있다.

영등포구 체육진흥과장은 “주민들이 쾌적한 환경에서 운동하며 활력을 찾길 바란다”며 “7월 정식 개관까지 안정적인 운영 준비에 최선을 다하고, 맞춤형 체육 서비스 제공을 위해 노력하겠다”고 전했다.