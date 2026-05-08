강경해진 이란 지도부, 장악력 강화…경제적 타격에 꿈쩍 안 해 이동식 발사대·미사일 보유량 각각 전쟁 전 75%·70% 수준

[헤럴드경제=도현정 기자] 이란의 석유 수출길을 막는 경제적 압박을 지속해 협상을 이끌어낸다는 미국 측 전략이 예기치 못한 변수를 맞았다. 미국의 장담과는 달리 이란이 최소 3∼4개월은 더 해상봉쇄를 견딜 수 있다는 게 미 정보당국의 판단이다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)는 7일(현지시간) 미 중앙정보국(CIA)가 도널드 트럼프 행정부에 이란의 동향을 담은 보고서를 전달했는데, 이 안에 이란이 미국의 해상 봉쇄를 최소 3∼4개월은 견딜 수 있을 것이라는 내용이 담겼다고 보도했다.

한 미국 당국자는 WP에 이란이 CIA의 추산치보다 더 오래 경제난을 견딜 수 있다는 전망도 내놨다. 이란 지도부가 전쟁을 기회로 더욱 강경해지면서, 이란 내부의 어떤 저항도 억제할 수 있다는 자신감을 갖게 됐다는 게 해당 당국자의 판단이다.

이란은 이미 미국으로부터 오랫동안 제재를 받아 장기화된 경제난을 버티는 힘이 충분한데다, 미국의 해상봉쇄로 인해 육로를 통한 석유 밀반출을 모색했을 것이라는 분석도 있다. 한 미국 당국자는 WP에 “이란이 중앙아시아를 통해 철도로 석유를 운송하기 시작했을 가능성이 있다”고 전했다.

미국은 이란의 석유 수출길을 옥좨 경제적 압박을 높이고, 다급해진 이란을 협상장으로 끌고 온다는 전략을 기본으로 하고 있다. 그러나 이란이 향후 수개월을 더 버틸 수 있을 정도라면, 이 같은 전략을 차질을 빚을 수밖에 없다.

CIA의 분석에 따르면 이란이 현재 보유한 미사일과 이동식 발사대는 여전히 예전의 힘을 상당 부분 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 전쟁 전과 비교하면 이란의 이동식 미사일 발사대 보유고는 75%, 미사일 보유고는 70% 수준이라는 게 CIA의 분석이다.

한 미국 당국자는 WP에 이란 정권이 거의 모든 지하 저장시설을 복구해 재가동하고 손상된 미사일을 수리했다고 말했다. 심지어 전쟁 전 거의 완성 단계였던 신형 미사일 일부를 조립했다고도 전했다.

미국의 호르무즈 해협 봉쇄도 세계 경제에 대한 타격을 가하는 수단일 뿐, 이란은 버틸 수 있다는 전망이 이스라엘에서도 나온다. 이스라엘군 내 정보기관에서 이란을 담당했던 대니 시트리노비츠는 “선박을 공격하는 드론 한 대만 있으면 아무도 (호르무즈 해협 유조선에) 보험을 들어주지 않을 것”이라면서 대(對_이란 봉쇄가 몇개월간 이어져도 이란 정권을 굴복시키지는 못할 것이라고 전망했다.