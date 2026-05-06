[헤럴드경제=함영훈 기자] 6.3 지방선거 관련 각종 여론조사에서 경쟁후보들에 나란히 앞서가고 있는 더불어민주당 정원호 서울특별시장 후보와 우상호 강원특별자치도지사 후보가 6일 국회의사당 앞에서, 지역소멸 위기 극복과 공동 번영을 위해 서울특별시-강원특별도 간 전략적 파트너십을 체결했다.

이번 협약은 6·3 지방선거를 앞두고 강원의 청정자원·인프라와 서울의 혁신·소비 역량을 결합해 대한민국 균형발전의 새로운 이정표를 제시하고자 마련됐다.

서울시민에게는 삶의 외연을 확장하는 기회를, 강원도에는 지역경제 활성화의 새로운 동력을 제공한다는 구상이다.

두 후보가 약속한 5대 핵심 협력 과제는 ▷공공형 휴양 관광인프라 공동 확충 ▷체류형 워케이션(Workation) 활성화 ▷상생형 주거모델 도입 ▷도농 상생 먹거리 공급망 확대 ▷강원 교통 인프라 개선 및 공동 마케팅 협업 등이다.

우상호 후보는 “강원의 청정자연과 풍부한 농수산 자원이 서울 시민들과 공유됨으로써 서로 윈윈(Win-Win)할 수 있는 토대가 마련됐다”며, “서울과의 강력한 협력을 통해 강원의 무궁무진한 잠재력을 극대화하고 지역 경제에 확실한 활력을 불어넣을 것”이라고 밝혔다.

양측은 당선된다면, 그 직후 별도의 협의채널을 가동하겠다고 밝혔지만, 구체적인 협력 방법, 추진 비용과 경제·문화 효과에 대해서는 설명하지 않았다.