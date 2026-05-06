[헤럴드경제=김주리 기자] 미국에서 수천만 원의 돈을 받고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 전 경기를 시청하는 직업이 생겨 화제다.

6일 연합뉴스에 따르면 로이터통신은 미국 방송 채널 폭스스포츠가 구인 사이트 인디드와 손잡고 뉴욕의 타임스스퀘어 한복판에 특별히 설치된 유리 큐브 안에서 북중미 월드컵 104경기를 모두 시청할 ‘월드컵 최고 관람자’(Chief World Cup Watcher)를 모집한다고 보도했다.

보수는 5만달러(약 7300만원)다.

관람자로 선정된 사람은 북중미 월드컵 공식 스트리밍 플랫폼인 폭스원에서 모든 경기를 실시간 시청하고, 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠를 제작·공유해야 하며, 수천 명의 관광객과 통근자들이 함께 매 경기를 생중계로 즐길 수 있는 라이브 시청 파티를 만들어야 한다.

방송사 측은 “이 직책은 올여름 최고의 일자리가 될 테지만 일생에 단 한 번뿐인 이 특별한 임무를 수행할 열정적인 팬 한 명에게만 주어질 것”이라고 밝혔다.

합격자는 다음 달 6일 폭스스포츠에서 중계될 보스턴 레드삭스와 뉴욕 양키스의 미국프로야구 메이저리그(MLB) 경기 중 발표될 예정이다.