[헤럴드경제=김선국 기자] 호르무즈 해협 인근에서 한국 선박이 피격됐다는 정황과 관련해 정부가 사실 여부를 확인 중이다. 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 보고됐다.

4일 정부에 따르면 호르무즈 해협 안쪽에 정박 중이던 한국 국적 화물선에서 폭발 등 사고 정황이 접수됐다. 당국은 피격 가능성을 포함해 정확한 원인을 확인하고 있다.

정부 관계자는 “한국 선박이 피격됐다는 정보에 대해 사실 여부를 확인 중”이라고 했다.

또 다른 정부 관계자는 “인명 피해는 없는 것으로 보고받았다”며 “현재 정확한 사실관계를 파악하고 있다”고 말했다.

이번 상황은 미국이 걸프 해역에 체류 중인 민간 선박의 안전 통과를 지원하기 위해 군용기와 군함을 동원한 ‘프로젝트 프리덤(Project Freedom)’ 작전을 개시한 시점과 맞물려 발생했다.

정부는 선박 피해 규모와 사고 원인, 선원 안전 상태 등을 포함한 추가 정보를 확인 중이다. 외교부는 외국민 보호 매뉴얼에 따라 언론 대응을 단일 창구로 운영하고 있으며, 공식 발표(PG)를 준비 중인 것으로 알려졌다.