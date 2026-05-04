‘룰루 더매너 비데 플러스’ …자동탈취·비산흡입 위생관리 강화

코웨이(대표 서장원)가 물내림 때 세균의 비산을 막는 비데를 새로 선보였다.

신제품 ‘룰루 더매너 비데 플러스’(사진)는 이처럼 화장실 이용 중 발생하는 냄새와 오염 확산을 줄이도록 설계됐다. 향기추가, 자동탈취, 비산흡입 기능 등을 적용해 보다 청결하고 쾌적한 욕실환경을 구현한다고 한다. 욕실위생과 사용편의성을 고려한 고객 니즈를 반영해 개발됐다고도 했다.

회사 측은 4일 “국내 비데 중 유일하게 ‘비산흡입’ 기능이 적용돼 비데 사용 후 물을 내릴 때 발생하는 미세 물방울과 세균을 흡입한다. 자외선(UV) 살균과 안심클린 필터를 통해 세균의 외부 확산을 차단해 99.9% 살균해준다”고 설명했다.

향기 카트리지는 블루밍가든, 소프트코튼, 스윗블러썸 등 3종으로 구성돼 취향에 따라 선택할 수 있게 했다. 비데 사용 중 흡입된 공기는 욕실 주요 악취가스를 99.5% 제거하는 탈취필터를 통해 욕실공간을 쾌적하게 관리한다고 덧붙였다.

이밖에 디스플레이가 장착된 무선 터치식 리모컨도 계단형, 바형, 사각형 등 3가지 타입으로 제공해 선택의 폭을 넓혔다고 밝혔다.