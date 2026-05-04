임직원 가족 8000여명 초청 부산·수원·세종사업장서 순차 진행

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성전기가 어린이날을 맞아 국내 3개 사업장에서 패밀리 데이 행사를 개최한다고 4일 밝혔다. 임직원 가족 8000여명을 초청해 가족이 함께 추억을 만들 수 있도록 했다.

이번 행사는 지난 3일 부산사업장을 시작으로 5일 수원·세종사업장에서 순차 진행된다. 이들 사업장은 MLCC(적층형세라믹콘덴서)와 FCBGA(고집적 반도체용 고밀도 패키지기판)을 생산하는 핵심 기지 역할을 한다.

수원·세종사업장은 어린이날 당일인 5일 사업장을 개방한다. 평소 보안 구역이었던 일터가 어린이들을 위한 놀이터로 바뀐다. 삼성전기는 사업장 내에 다양한 놀이시설을 마련하고 참여형 프로그램도 운영한다. 자녀들이 다양한 직업을 경험해볼 수 있는 직업 체험과 사업장 탐험 같은 체험 요소를 더했다

부산사업장은 3일 경남 마산 로봇랜드를 대관해 행사를 진행했다.

세 자녀를 둔 윤정원 프로는 “아이들이 엄마가 일하는 회사를 늘 궁금해했는데 어린이날에 함께 방문할 수 있어 뜻깊다”며 “가족과 회사가 더 가까워지는 시간이 될 것”이라고 소감을 전했다.

박봉수 삼성전기 피플팀장(부사장)은 “어린이날을 기념해 일터와 가정의 행복이 맞닿을 수 있도록 다양한 이벤트를 준비했다“며 ”이번 행사가 임직원 가족 모두에게 선물 같은 하루가 되길 바란다“고 밝혔다.