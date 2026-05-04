파리바게뜨, 다양한 캐릭터 케이크 준비 배스킨라빈스 ‘포켓몬’, 던킨 ‘폼폼푸린’ “캐릭터 세계관 담아 어른·부모 모두 겨냥”

[헤럴드경제=강승연 기자] 식품업계가 어린이날 등 가정의날 케이크 수요를 겨냥해 다양한 신제품을 쏟아내고 있다. 포켓몬, 산리오, 카피바라 등 어린이는 물론 ‘어른이(어른+어린이)’ 소비심리까지 노린 캐릭터 IP(지식재산권)를 활용하고 있다.

4일 업계에 따르면 파리바게뜨는 어린이날을 앞두고 다양한 캐릭터 케이크를 대거 선보였다. 이달 1일부터 6일까지 한정 판매하는 ‘라이언&춘식 사랑해 케이크’는 선호도가 높은 초콜릿과 바나나의 조합에, 카카오프렌즈의 대표 캐릭터인 ‘라이언’과 ‘춘식이’를 대형 초콜릿 장식으로 구현했다.

뽀로로, 아기상어 등 스테디셀러 캐릭터를 활용한 라인업도 강화했다. 뽀로로와 친구들이 즐겁게 노는 모습을 담은 ‘뽀로로와 놀이동산 가요!’, 바닷속 풍경을 시각적으로 구현한 ‘바닷속 아기상어 케이크’, 귀여운 토끼와 곰 캐릭터를 활용한 ‘버니&베어 축하파티’ 등이 대표적이다.

배스킨라빈스는 30주년을 맞은 인기 애니메이션 겸 게임 ‘포켓몬스터’를 모티브로 한 신제품을 내놨다. ‘이달의 맛’으로는 메타몽과 블래키를 활용한 신규 플레이버 ‘말랑 포도 메타몽’, ‘레몬 스파크 블래키’ 2종과 재출시 요청이 쇄도했던 피카츄·이브이 맛 2종 등 총 4종을 구성했다. 몬스터볼 모양 전용 컵에 캐릭터 픽과 키링을 랜덤 증정하는 ‘포켓몬 플레이컵’ 메뉴도 함께 운영한다. 포켓몬 아이스크림 케이크 4종과 블라스트 3종 등도 마련했다.

던킨은 글로벌 캐릭터 기업 산리오의 인기 캐릭터 ‘폼폼푸린’의 30주년을 기념해 산리오캐릭터즈 협업 도넛 6종을 선보였다. 대표 제품 ‘폼폼푸린 카라멜 필드’는 폼폼푸린이 가장 좋아하는 간식인 푸딩에서 영감을 받아 개발됐다. 카라멜 맛이 나는 우유크림인 ‘둘세 데 레체’ 필링이 특징이다. 이밖에도 음료와 젤리팝 등 다양한 캐릭터 제품과 굿즈를 이달 말까지 순차적으로 출시할 계획이다.

파스쿠찌는 최근 큰 인기를 끌고 있는 카피바라를 활용한 ‘카피바라 케이크’를 선보였다. 초코 시트 사이에 바나나 콤포트와 초코·화이트 크림을 채우고, 바삭한 초코칩을 더해 식감과 맛을 풍부하게 만들었다.

업계 관계자는 “어린이날을 앞두고 캐릭터의 세계관을 제품의 맛과 디자인에 정교하게 녹여낸 제품들이 대거 출시되고 있다”며 “아이들의 마음을 사로잡는 다양한 캐릭터 제품들이 부모 소비자들의 선물 고민을 해결하는 동시에 높은 구매 만족도를 이끌어내고 있다”고 말했다.