부산서 4일간 유네스코 2차 실사 벡스코 및 숙박시설 현장 점검 개폐회식 등 운영 계획 세부 조율

국가유산청은 오는 7월 부산 벡스코에서 개최되는 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’ 준비를 위해 4월 27일부터 30일까지 부산에서 제2차 유네스코 사전실사를 진행했다. 회의장 조성과 안전관리 등 핵심 준비가 진전된 가운데, 관계기관 협력을 통해 최종 보완 작업이 진행되고 있는 모습이다.

이번 실사는 1월 1차 점검 이후 회의장 조성, 수송, 숙박, 보안 등 분야별 준비 상황을 종합적으로 확인하기 위해 마련됐다. 유네스코 세계유산센터 관계자 등 4명으로 구성된 실사단은 국가유산청, 부산광역시, 벡스코 등과 함께 벡스코와 인근 숙박시설을 방문해 주요 시설 운영 계획과 준비 상태를 점검했다.

특히 유엔 안전보안국(UNDSS), 경찰, 소방, 대테러센터 등 국내외 기관이 참여해 안전 위험 요소를 사전 점검했다.

실사 기간 중 회의에서는 ▷회의장 조성 ▷개·폐회식 운영 ▷대한민국관(K-Heritage House) 등 부대행사 운영 ▷비자 발급, 수송, 숙박 등 참가자 지원 ▷누리집 및 등록 시스템 구축 등이 논의됐다. 6월 예정된 정보 회의 준비 상황도 함께 점검됐다.

실사단은 주 회의장인 벡스코와 숙박시설을 방문해 공간 배치와 운영 일정 등을 조율하고 숙박 수용 여건을 확인했다. 또한 1차 실사 이후 준비 진전 상황을 확인했다.

국가유산청은 이번 점검 결과를 바탕으로 분야별 준비 상황을 재정비하고, 약 2개월 앞으로 다가온 회의 개최를 위한 마무리 작업을 진행할 계획이다.

이길배 제48차 유네스코 세계유산위원회 회의 준비기획단장은 “이번 실사에서 유네스코 세계유산센터 및 유엔 안전보안국과 긴밀히 협력하여 최종적인 준비 내용을 보완하는 데 큰 도움이 되었다”고 평가했다.