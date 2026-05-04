데이터 및 AI 활용 역량 강화 분석 환경 구축 및 마케팅 지원 중소 관광기업 대상 20일 마감

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국관광공사는 오는 20일까지 ‘2026 관광기업 데이터·AI 활용 지원 사업’에 참여할 기업을 모집한다. 이번 사업은 관광기업이 데이터와 AI를 활용해 서비스 전반의 운영 효율을 높이도록 지원하는 프로그램이다. 지난해 참여 기업들의 매출이 상승하는 등 실질적 성과를 입증함에 따라 올해도 맞춤형 컨설팅을 통해 중소 관광기업의 시장 안착을 돕는다는 구상이다.

공모는 ▷AI 기반 데이터 분석 환경 구축 및 활용 ▷AI 기반 데이터 마케팅 컨설팅(그로스 해킹) 2개 유형으로 나뉜다. 기업은 자체 여건에 맞춰 유형을 선택해 지원하면 된다. 웹사이트나 모바일 앱 서비스를 보유한 관광 분야 중소기업이 신청 대상이다.

공사는 총 27개 기업을 선발해 10월까지 약 4개월간 전문 컨설턴트와 함께 데이터 분석 환경 구축부터 AI 기반 마케팅까지 전 과정을 지원한다. 선정 기업에는 AI 솔루션 구독료 100만원이 제공되며, 데이터 마케팅 컨설팅 유형 기업에는 최대 1000만원의 광고비가 추가 지원된다.

신청은 한국관광산업포털 투어라즈를 통해 접수하며, 최종 선정 결과는 6월 중 발표된다.

이미숙 한국관광공사 관광데이터허브팀장은 “지난해 참여기업들은 매출이 평균 8배, 이용자 유입이 11배 증가하는 등 가시적인 성과를 거뒀다”며 “올해에도 관광기업들이 데이터와 AI를 핵심 경쟁력으로 삼아 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 맞춤형으로 지원하겠다”고 밝혔다.