헤럴드경제와 코리아헤럴드를 발행하는 헤럴드미디어그룹은 오는 5월 7일 서울 서대문구 연세대 백양누리 그랜드볼룸에서 ‘헤럴드 에코테크 페스타 2026’을 개최합니다. 올해 행사는 지난 5년간 국내 환경 담론을 선도해 온 ‘헤럴드 에코포럼’이, 비즈니스와 커리어의 실질적 해법을 제시하는 ‘에코테크 페스타’로 진화해 여러분께 선보이는 자리입니다.

‘H.에코테크 페스타 2026’은 <순환경제, 환경이 돈이다: 에코, 머니, 나!>를 주제로 기후위기 대응이 단순한 윤리적 책임을 넘어 새로운 부의 가치를 창출하는 ‘에코테크’ 시대의 비전을 제시합니다. 환경 이슈를 실질적인 경제적 기회로 연결하여 미래 세대를 위한 역동적인 커리어 로드맵과 경쟁력을 확보하는 기회의 장을 선사합니다.

행사의 시작은 ‘쇼미더머니 12’ 화제의 출연자이자 연세대 졸업생인 래퍼 라프산두가 강렬한 퍼포먼스로 페스타를 개막을 알리는 화려한 무대를 선사할 예정입니다.

순환경제 혁신 리더들이 참여하는 메인 세션에서는 지속가능의 경제적 가치를 입증한 글로벌 리더들과 혁신가들이 아이디어를 시장의 성공 모델로 바꾼 기발하고 획기적인 사례들을 공유합니다. 또한 금융 제조, 법률, 컨설팅 등 다양한 전문 영역의 리더들이 참여해 ‘지속가능의 힘’이 어떻게 다양한 영역에서 개인의 핵심 경쟁력이 되는지 증명하는 시간도 마련되어 있습니다. 환경적 가치가 여러분의 실질적인 자산이 되는 이 특별한 기회, H.에코테크 페스타를 통해 꼭 만나보시기 바랍니다.

▶일시 : 2026년 5월 7일 목요일 오후 1시 30분

(현장등록 및 부대이벤트는 오전 10시부터)

▶장소 : 연세대학교 백양누리 그랜드볼룸

▶주제 : 순환경제, 환경이 돈이다: 에코, 머니, 나!

▶참가신청 : 사전등록 마감 관계로 현장등록만 가능

▶문의 : H.eco Tech Festa 사무국