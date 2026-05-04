4일 부산 최고위, 전재수·하정우 참석 부산·울산·경남 이어 경북 공천자대회 오빠 발언·손털기 등으로 구설수 부담

[헤럴드경제(부산)=주소현 기자] 더불어민주당이 4일 부산에서 현장 최고위원회를 가지며 영남권 공략 행보를 이어갔다.

경북·경남도지사 후보 선거사무소 개소식과 지역 공천자대회를 잇따라 개최하며, 영남 민심에 대해 집중 구애에 나선 것으로 풀이된다. 다만 현장 일정서 크고 작은 논란이 불거지면서 여론의 역풍을 받을 수 있다는 우려도 제기된다.

정청래 민주당 대표는 이날 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 최고위원회에서 “이제 부산이 재도약을 시작해야 한다. 그 골든타임이 이번 지방선거”라고 강조했다.

이날 최고위에는 부산시장 출사표를 던진 전재수 후보와 부산 북구갑 국회의원 재보궐선거에 나선 하정우 전 청와대 AI미래기획수석도 배석했다.

정 대표는 전 후보를 가리켜 “이재명 대통령과 해양수도 부산을 완성하고 북극항로 시대를 열어갈 새로운 리더”, “이재명과 발맞춰 국정·시정을 유기적으로 끌어갈 리더십”이라며 치켜세웠다. 하 후보에게는 “청와대에서 AI수석으로 이 대통령을 보좌하며 국정 경험과 역량을 쌓아왔다”며 “전재수가 만들어 갈 해양수도 위에 AI미래전략이 함께 한다면 부산 대도약을 반드시 이뤄낼 수 있을 것”이라고 말했다.

전 후보는 “해양수산부 부산 이전, 부산 해양수도 특별법 제정, 유엔 해양총회 유치, 북극항로 추진본부 설치, 해사전문법원 부산 설치, 북극항로 특별법 상임위 통과, 그리고 HMM 부산 이전 합의까지 이어졌다”며 “해양수도 부산, 시작한 사람이 끝까지 책임지겠다”고 밝혔다. 하 후보는 “부산 시민은 이념보다 실용을 보고 있다. 말보다 결과를 보고 있다”며 “정치 구호가 아니라 생활의 변화를 만들겠다”고 했다.

민주당이 부산에서 현장 최고위를 연 건 지난달 15일 이후 약 20일 만이다. 정 대표는 지난 2일 경북 포항에서 오중기 경북도지사 후보 선거사무소 개소식에 참석한 데 이어 3일에는 김경수 경남도지사 후보 선거사무소 개소식을 찾는 등 영남에서 광폭행보를 이어가고 있다.

다만 민주당 지도부가 시민들과 접점을 넓혀가는 가운데 구설수도 이어지고 있다. 정 대표는 전날 부산 북구 구포시장을 찾아 초등학교 1학년 아이에게 ‘하 후보를 오빠라고 불러보라’고 한 영상이 알려지며 논란이 일었다. 국민의힘 측이 즉각 “아동학대”라며 날을 세우자, 정 대표는 “아이가 논란 중심에 서게 돼 상처받으셨을 아이와 아이 부모님께 송구하다”며 고개를 숙였다.

앞서 하 후보는 구포시장에서 상인과 악수 후 손을 터는 영상이 확산해 입길에 오른 바 있다. 하 후보는 이에 대해 “하루에 1000명 가까이 악수를 하다 보니 손이 저려 무의식중에 나온 동작”이라고 해명했다.