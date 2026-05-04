KB, 2015년부터 438개사에 3089억원 투자 선정 기업에 KB 계열사 협업·경영 컨설팅 등 지원

[헤럴드경제=서상혁 기자] KB금융그룹은 2026년 ‘KB스타터스’ 프로그램에 참여할 45개 스타트업을 선정했다고 4일 밝혔다.

‘KB스타터스’는 지난 2015년 출범한 스타트업 육성 프로그램이다. 현재까지 438개 기업이 선발됐으며, KB금융의 누적 투자액은 3089억원이다.

올해 스타터스에 지원한 스타트업은 인공지능·딥테크·기후테크 등 총 452개사로 KB금융은 국내 30개사·글로벌 15개사를 선정했다.

선정된 기업은 KB금융 계열사와의 연계 협업, 세무·회계·법률· 특허 등 내·외부 전문가를 통한 경영 컨설팅, 투자 유치 지원, 전용 업무 공간(강남, 전북, 싱가포르) 지원 혜택을 받는다.

KB금융은 스타트업 활성화 차원에서 지난 달 서울창조경제혁신센터와 ‘창업기업 지원·생태계 활성화를 위한 업무협약’을 맺은 바 있다. 협약에 따라 양 기관은 AI·환경·사회·지배구조(ESG)·핀테크 같은 미래 성장 산업 분야의 유망 기업을 발굴하고 컨설팅을 지원하는 등의 협력을 지속하기로 했다.

지난 달 30일에는 금융위원회·중소벤처기업부와 ‘벤처투자활성화 및 모두의 창업 프로젝트’ 업무협약을 체결하고 1000억원 규모의 민간 벤처모펀드를 결성했다.

KB금융 관계자는 “혁신적인 기술과 아이디어를 가진 스타트업이 지속 가능한 성장 동력을 확보할 수 있도록 실질적인 지원을 강화해 나갈 계획”이라며, “앞으로도 KB금융은 더 많은 청년 창업가와 벤처기업을 발굴하고, KB금융 주요 계열사와의 협업, 전략적 투자와 글로벌 진출까지 이어지는 성장 지원 체계를 강화해 국가대표급 유니콘 기업으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.