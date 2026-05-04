[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피가 어린이날 휴일을 하루 앞둔 4일 6800선을 돌파했다. 지수가 6800을 돌파한 것은 사상 처음이다.

한국거래소에 따르면, 이날 오전 10시15분께 코스피는 전 거래일보다 201.39포인트(3.05%) 오른 6800.26을 기록 중이다.

지수는 전 거래일보다 184.06포인트(2.79%) 오른 6782.93에 출발해 상승폭을 키워 장중 6800.99까지 올라갔다.