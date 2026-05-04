조합원 분담금 낮추고 사업성 높인 대안 평당 공사비, 조합 제시안보다 -100만원

[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨는 조합원 분담금 부담을 낮추기 위해 압구정5구역에 평당 1139억원의 공사비와 함께 일반분양 29가구를 펜트하우스로 설계하는 대안을 제시했다.

4일 DL이앤씨는 사업성에 기반한 공사비 구조를 통해 비용 증가 요인을 줄이고 상가와 일반분양을 활용해 수익성을 높이는 대안을 압구정5구역에 제시했다고 밝혔다.

최근 DL이앤씨는 압구정5구역에 기존 조합 제시안 대비 100만원 이상 낮춘 평당 1139만원의 공사비를 확정 제안했다. 상가 역시 약 5060평 규모로 계획해 수익 기반을 확대했다. 더불어 조합 부담을 고려해 상가 건축 관련 비용은 시공사가 부담하는 방안을 제안했다.

혹시 모를 미분양 리스크 또한 구조적으로 차단된다. 아파트 및 상가에서 미분양이 발생할 경우 DL이앤씨가 조합에 유리한 조건으로 직접 인수하는 조건이다.

DL이앤씨 관계자는 “최근 정비사업 시장은 외부 변수 하나만으로도 사업비가 크게 흔들릴 수 있는 환경”이라며 “상가 수익 확대, 비용 부담 최소화, 일반분양 수익 극대화, 미분양 리스크 방어까지 모두 시장 상황을 고려해 설계한 압도적 조건으로 준비했다”고 말했다.

한편 사업비 1조5000억원 규모의 재건축 사업장인 압구정 5구역은 현재 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁 중으로 이달 30일 시공자 선정 총회가 예정돼 있다.