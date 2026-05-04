‘2026년도 글로벌 케이-컨벤션 육성사업’ 신규 선정 연사 초청, 회의장 조성 등을 위한 비용 차등 지원

[헤럴드경제=손미정 기자] 문화체육관광부(이하 문체부)는 국제회의의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 ‘2026년도 글로벌 케이(K)-컨벤션 육성사업’ 지원 국제회의 8개를 최종 선정했다고 4일 밝혔다.

올해 2월에 대통령 주재로 열린 ‘제11차 국가관광전략회의’ 후속 조치의 일환인 이번 사업은 지역 특화 산업, 문화 등의 분야에서 성장 잠재력이 높은 국제회의를 발굴, 지원해 세계적인 국제회의로 육성하는 사업이다. 단계별 지원을 통해 최장 20년간 세계 경쟁력을 갖춘 국제회의로 성장시킨다는 청사진이다.

문체부는 지난 1월 30일부터 3월 23일까지 진행한 공모와 이어진 적격성·전문성 심사를 통해 지역 전략 산업 등과 연계한 ‘지역 시그니처’ 국제회의 5개, ‘케이-유망’ 국제회의 2개, ‘케이-대표’ 국제회의 1개를 새롭게 선정했다.

‘지역 시그니처’ 국제회의에는 ▷건강관리(웰니스)를 주제로 한 ‘세계산림치유포럼(충북 청주)’ ▷바이오산업을 주제로 한 ‘월드 바이오 이노베이션 오송(충북 청주)’ ▷숲길 달리기와 같은 트레일 스포츠를 주제로 한 ‘국제 트레일 스포츠 콘퍼런스(강원 원주)’ 등이 선정됐다.

‘케이-유망’ 국제회의에는 ▷‘케이-방산’을 주제로 한 ‘인렉스 코리아(InLEX KOREA) 2026(대전)’ ▷인공지능을 주제로 한 ‘인공지능(AI) 서밋 서울&엑스포 2026 콘퍼런스(서울)’ 등이 선정됐다.

올해 선정된 국제회의에는 연사 초청과 관광프로그램, 회의장 임차·조성 등 원활한 회의 개최를 위한 비용을 단계별로 차등 지원한다. ‘지역 시그니처’ 국제회의 4년간 6억원, ‘케이-유망’ 국제회의 6년간 6억원, ‘케이-대표’ 국제회의 3년간 3억6000만원 등이다. 이후 7년 간 맞춤형 상담과 해외 홍보 등에 대한 비예산 지원 등을 진행할 예정이다.

이 같이 선정된 회의에 대해서는 매년 사업 지원을 지속할 지 여부에 대한 평가가 이뤄진다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “올해 새롭게 선정한 8개 국제회의 중 6개가 수도권이 아닌 지역에서 개최되는 만큼, 회의가 열리면 관광, 숙박 등 연관 산업 전반에서 파급효과가 창출되고, 지역경제도 활성화될 것으로 기대한다”고 밝혔다.