어린이날 맞아 치료비, 여행비, 공연 티켓 등 지원

[헤럴드경제=고재우 기자] 야놀자가 소아암 어린이와 가족들의 치료비, 여행비 등을 지원한다. 이를 통해 치료를 넘어 일상 회복을 위한 ‘따뜻한 동행’을 이어간다는 방침이다.

야놀자는 한국백혈병어린이재단에 환아 치료비와 가족 여행비 지원, 공연 관람 티켓 등 1억원 상당의 기부금 및 물품을 전달했다고 4일 밝혔다.

따뜻한 동행은 장기 치료로 지친 소아암 어린이와 가족의 경제적 부담을 줄이고, 함께하는 시간을 통해 정서적 안정을 찾을 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

지난 2010년부터 야놀자는 소아암 어린이에 대한 지원을 이어오고 있다. 현재까지 누적 기부액은 약 14억원이다. 치료비 지원을 넘어 어린이 쉼터 조성, 학습 기회 제공, 가족 관계 회복 및 여가 지원 등 지원 범위도 폭넓다.

올해는 환아 치료비 7000만원, 가족 여행비 3000만원, 공연 관람 티켓 100매 등을 지원한다. 가족 여행 지원은 가족 간 교류와 정서적 회복의 시간을 제공하는 데 의미를 두고 있다. 이를 통해 치료 중심의 지원을 넘어, 가족이 함께 소중한 추억을 쌓을 수 있도록 돕겠다는 복안이다.

이수진 야놀자 그룹 총괄대표는 “어린이날을 맞아 아이들이 가족과 함께 따뜻한 시간을 보내길 바라는 마음으로 후원을 이어오고 있다”며 “앞으로도 야놀자는 기술과 데이터로 여행 산업을 혁신하는 것을 넘어, 사회 구성원 모두가 행복한 삶을 누릴 수 있도록 ‘상생 경영’을 실천해 나갈 것”이라고 밝혔다.