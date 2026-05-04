민주 48.6%-국힘 31.6%

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령의 지지율이 59.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 4일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 27일부터 30일까지 전국 18세 이상 유권자 2006명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행 지지도는 59.5%를 기록했다.

이로써 해당 조사에서 이 대통령 지지율은 8주 만에 50%대로 떨어졌다.

리얼미터는 “고유가·고환율·물가 상승 등 민생 경제의 부담이 가중된 가운데 정동영 통일부 장관의 안보 발언 논란과 노사 갈등 등 정국 불안 요소가 복합적으로 겹치며 하락한 것으로 보인다”며 “특히 생활 경제 민감 계층과 중도층의 이탈이 두드러졌으며, 정책 성과보다 불안정한 환경이 부정 평가의 주된 요인으로 작용한 것으로 풀이된다”고 했다.

지난달 29일부터 30일까지 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로 한 정당 지지율 조사에서는 더불어민주당이 전주보다 2.7%포인트(p) 떨어진 48.6%, 국민의힘이 0.9%p 오른 31.6%를 기록했다.

이어 조국혁신당 4.0%, 개혁신당 2.6%, 진보당 2.2% 등의 순이었다. 기타 정당은 2.8%, 무당층은 8.2%였다.

두 조사 모두 무선(100%) 자동 응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±2.2%p, 정당 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 각각 4.6%, 4.6%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하면 된다.