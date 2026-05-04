‘통행방해 전기자전거 즉시수거’와 연계한 생활밀착형 주민자치 사업 추진 136명 감시단 신고‧계도‧이동 조치 등 현장 활동 수행... 출근‧등교 시간 집중 운영 및 사전교육 등 대응 체계 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구는 서울시가 주관한 ‘2026년 자치구 지역특화 주민자치 공모사업’에 ‘길막 전기자전거 감시단 운영’ 사업이 선정됐다고 밝혔다.

최근 보도 곳곳에 방치된 전기자전거로 인한 주민 불편이 증가함에 따라 서초구는 4월 27일부터 서울시 최초로 ‘통행방해 전기자전거 즉시수거’ 시행에 나선 바 있다.

이와 연계해 주민자치위원회를 중심으로 운영되는 ‘길막 전기자전거 감시단’은 주민들의 생활 속 불편을 해소하는 생활밀착형 주민자치 사업이다.

이번 사업을 통해 동별 주민자치위원과 지역 주민 등으로 구성된 총 136명의 감시단이 구가 지정한 전기자전거 즉시 수거지역과 무질서 주‧정차가 잦은 구간을 중심으로 신고 및 캠페인 활동을 펼치게 된다. 즉시 수거지역 인근에 주‧정차된 전기자전거에 대해서는 보행에 불편이 없도록 현장에서 이동 조치도 병행한다.

구가 지정한 전기자전거 즉시 수거지역은 ▷점자블록 및 보도 중앙 ▷지하철역 진출입구 전면 5m 이내 ▷버스정류소 주변 5m 이내 ▷횡단보도 주변 3m 이내 ▷자전거도로 등 구가 지정한 공공보도 위 5개 구역이다. 감시단은 각 동별 4인 1조, 2개 조로 편성돼 주 2회 오전 8시부터 9시까지 출근·등교 시간대 집중 활동을 실시하며 상시 신고 활동도 함께 진행한다.

아울러 본격적인 활동에 앞서 즉시 수거지역과 신고 방법 등에 대한 사전교육을 통해 신고 즉시 수거로 이어지는 신속한 대응 체계를 구축한다는 방침이다. 구는 5월 중 동별 감시단 구성을 완료하고, 6월 발대식을 거쳐 본격적인 감시 활동과 캠페인을 추진할 계획이다.

지난 4월 28일 각 동 주민자치위원장으로 구성된 서초구 주민자치발전협의회 정기회의에서 주민자치위원장들은 해당 사업에 대해 지역사회 문제 해결을 위한 실효성 있는 주민자치 사업으로 평가하며 적극적인 참여 의사를 밝힌 바 있다.

구 관계자는 “이번 사업이 보행자 안전 확보와 전기자전거 이용 질서 확립에 기여하는 것은 물론, 주민자치위원회의 역할을 주민에게 알리는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.