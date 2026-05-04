롯데아울렛 이시아폴리스점 1층 ‘디오디(DOD) 팝업스토어’에서 고객들이 텐트와 의자 등 다양한 캠핑 용품을 체험하고 있다.[롯데백화점 제공]
롯데아울렛 이시아폴리스점 1층 ‘디오디(DOD) 팝업스토어’에서 고객들이 텐트와 의자 등 다양한 캠핑 용품을 체험하고 있다.[롯데백화점 제공]

[헤럴드경제(경북)=김병진 기자]롯데아울렛 이시아폴리스점은 오는 7일까지 1층 광장에서 글로벌 아웃도어 브랜드‘디오디(DOD) 이색 팝업 스토어’ 를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 행사에서는 인기 텐트와 캠핑용 테이블, 의자 등 주요 장비부터, 반팔 티셔츠와 반바지 등 여름 시즌 의류까지 다채로운 아이템을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.


kbj7653@heraldcorp.com