상반기 대비 82명 증원 총 304명 모집 … 4개 신규사업 확대로 고용기회 넓혀 5월 4일부터 5월 15일까지 동주민센터 및 동작취업지원센터 방문 접수 … 7월 1일부터 근무시작

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 지역경제의 활력을 불어넣고 구민들에게 폭넓은 고용기회를 제공하기 위해 ‘2026. 하반기 서울 동행 일자리’ 참여자를 모집한다.

하반기 모집 인원은 총 304명으로, 상반기 대비 82명을 증원하여 구민들의 취업 문턱을 낮추고 고용기회를 넓혔다.

특히 이번 모집에서는 ▷통합돌봄사업 ▷구민AI체험시설 운영지원 등 4개의 신규사업을 추가, ▷동작수학놀이터 안전지도 ▷폐자원 재활용 지원 등 기존 사업의 선발 인원도 대폭 증원했다.

참여 대상은 만 18세 이상 근로 능력이 있는 동작구민으로, 가구 구성원 합산 재산 4억9900만원 이하 및 중위 소득 85% 이하의 조건을 충족해야 한다.

근무 기간은 오는 7월 1일부터 12월 20일까지 약 5개월 20일간이며, 1일 5시간씩 주 5일 근무하게 된다.

신청 기간은 5월 4일부터 5월 15일까지로, 참여를 희망하는 구민은 거주지 동주민센터 또는 동작취업지원센터(노량진로 140, 메가스터디타워 2층)를 방문해 접수하면 된다.

최종 합격자는 심사를 거쳐 오는 6월 25일에 개별 안내될 예정이다.

기타 사항은 동작구청 홈페이지 채용정보란을 확인하거나, 거주지 동주민센터 또는 동작구청 일자리정책과로 문의하면 된다.

박일하 동작구청장은 “이번 하반기 동행일자리는 상반기보다 규모를 대폭 확대해 더 많은 구민에게 실질적인 일자리를 제공하고자 노력했다”며 “앞으로도 구민들이 체감할 수 있는 동작구만의 차별화된 고용 안전망을 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.