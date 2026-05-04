서울시립대와 공동 교육·연구 추진… 소상공인 디지털 역량 강화, 글로벌 시장 대응력 ↑ 해외 판로 개척 위해 서울경제진흥원과 맞손, 이탈리아 박람회 전시 부스 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 인공지능(AI)을 기반으로 주얼리 산업 혁신과 전문 인력 양성을 확대한다.

구는 4월 30일 구청 다목적실에서 서울시립대(총장 원용걸)와 주얼리 산업의 지속가능한 성장과 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다. 지자체·산업·대학·연구기관이 연계된 협력 체계를 구축해 주얼리 산업의 디지털 전환을 촉진하기 위해서다.

이날 협약식에는 원용걸 총장을 비롯해 한국주얼리산업단체총연합회, 월곡주얼리산업진흥재단 주얼리산업연구소 관계자 등이 참석해 지역산업 고도화와 인재 양성에 뜻을 모았다.

두 기관은 ▷주얼리 종사자 대상 AI 실무교육 공동 운영 ▷산학협력 및 위탁연구 참여 ▷최신 기술·산업 정보 공유 ▷교육자원 활용 ▷취업·고용 정보 연계 ▷지역특화산업 육성을 위한 사업 발굴 등 다각적인 협력을 이어갈 계획이다.

특히, 구는 지난해 시범 운영한 ‘K-주얼리 AI 실무혁신 교육’의 성과를 바탕으로 올해 6월부터 11월까지 소상공인 교육을 본격화할 방침이다.

이 과정은 AI 기반 버추얼 휴먼·룩북 제작, 숏폼 영상 제작, 제품 디자인 등 현장 활용도를 높인 실습 중심으로 구성한다. 참여자들은 디지털 역량을 강화하고 글로벌 시장 대응력을 갖춘 전문 인력으로 성장하게 된다.

구는 현장 중심의 교육 운영과 서울시립대학교와의 공동연구를 통해 AI 전환 흐름에 선제 대응, 산업 현장에 즉시 투입 가능한 실무형 인재를 양성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이외도 종로구는 한국 주얼리의 해외 판로개척을 위한 총력전을 펼치고 있다. 지난달 20일에는 서울경제진흥원(SBA)과 ‘이탈리아 비첸차오로 전시회 공동 운영을 위한 업무협약’을 체결, 올해 9월과 내년 1월 박람회에서 고급 디자인 전시 구역인 ‘LOOK관’에 30㎡ 규모의 ‘서울종로관’을 공동 운영하기로 했다.

박람회 참가 신청은 5월 12일까지 SBA 누리집을 통해 가능하다. 최종 선정된 기업은 70년 전통의 세계 최대 규모 주얼리 박람회 전시 부스·통역·관련 교육 등 약 1500만 원 상당의 지원을 받는다.

또 구는 주얼리산업진흥재단과 함께 한국주얼리산업 용어사전을 제작하고 구청 누리집에서 누구나 무료로 내려받을 수 있도록 했다. 제조·세공·디자인·감정 등 전 분야에서 혼용되던 2000여 개 용어를 체계적으로 정리한 자료로 의미를 지닌다.

정문헌 구청장은 “한국 주얼리 산업의 지속가능한 성장을 견인하는 계기가 되길 바란다”며 “주얼리 산업 현장의 과제를 해결하고 지역경제 활성화를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.