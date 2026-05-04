5월 6일부터 19일까지 접수…2개 분야 공공일자리 사업 동시 추진 가구 재산 4억9900만 원 이하 대상, 동행 일자리 기준 중위소득 85% 이하 참여 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구가 근로 능력 있는 구민의 취업 지원과 취약계층의 생계 안정을 돕기 위해 하반기 공공일자리 사업인 ‘동행 일자리’와 ‘지역공동체 일자리’ 참여자를 동시 모집한다.

먼저 ‘동행 일자리’ 사업은 만 18세 이상 근로 능력이 있는 구민을 대상으로 한다. 신청 자격은 가구 구성원 합산 재산이 4억 9900만 원 이하이면서 기준 중위소득 85% 이하(1인 가구 기준 약 217만 원)인 자다.

선발된 참여자는 오는 7월 1일부터 12월 20일까지 근무하게 된다.

‘지역공동체 일자리’ 사업 역시 만 18세 이상 구민을 대상으로 하며, 신청 자격은 가족 구성원 합산 재산이 4억 9900만 원 이하이면서 기준 중위소득 70% 이하(1인 가구 기준 약 179만 원)인 자다. 근무 기간은 7월 1일부터 11월 30일까지다.

두 사업 모두 주 5일 근무를 원칙으로 하며, 1일 6시간 또는 3시간 근무한다. ‘동행 일자리’의 경우 6시간 기준 일급 6만2000원, 3시간 기준 3만1000원이며, ‘지역공동체 일자리’는 6시간 기준 일급 6만1920원, 3시간 기준 3만960원이다. 주휴‧연차 수당과 간식비는 별도 지급된다.

신청 기간은 오는 5월 6일부터 19일까지 두 사업 모두 동일하다. 모집 인원은 ‘동행 일자리’ 202명, ‘지역공동체 일자리’ 15명으로, 총 217명을 모집한다.

참여를 희망하는 구민은 거주지 관할 동주민센터를 방문해 신청하면 된다. 근무조건 등 자세한 사항은 구청 누리집 ‘채용공고’ 게시판을 통해 확인할 수 있으며, 관련 문의는 거주지 관할 동주민센터 또는 구청 일자리경제과로 하면 된다.

구는 국가데이터처가 발표한 2025년 하반기 지역별 고용조사에서 ‘전체 고용률’과 ‘여성 고용률’ 모두 서울시 1위를 3년 연속 기록, 안정적인 고용 성과를 이어가고 있다.

또 경기 침체 속에서도 고용 창출과 취·창업 지원을 지속 추진해 ‘전국 지방자치단체 일자리 대상’에서 2년 연속 우수상을 수상했다.

영등포구 일자리경제과장은 “공공일자리 사업을 통해 구민들의 생계 안정과 취업 기회 확대에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 일자리 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 전했다.