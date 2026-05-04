아세안+3 재무장관·중앙은행총재 회의 참석 금융안전망 실효성·금융 디지털화 대비 강조

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 다자 국제경제회의에 잇달아 참석해 중동 전쟁으로 확대된 대외 불확실성에 대응하기 위한 역내 협력의 필요성을 강조했다.

재정경제부는 구 부총리가 3일(현지시간) 우즈베키스탄 사마르칸트에서 열린 제29차 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)+3(한중일) 재무장관·중앙은행총재 회의에 참석했다고 밝혔다.

이번 회의에는 한국·중국·일본을 비롯해 아세안 회원국 등 총 14개국의 재무장관과 중앙은행 총재가 참석했고 아세안+3 거시경제조사기구(AMRO), 국제통화기금(IMF), 아시아개발은행(ADB) 등 국제기구도 함께했다.

참석자들은 중동 사태가 장기화될 경우 역내 경제 충격과 하방 위험 확대를 우려하며 취약계층을 겨냥한 재정지원 등 신속한 대응과 함께 정책 유연성 유지, 중장기 회복력 강화, 역내 협력 확대의 필요성에 공감했다.

구 부총리는 “국제기구와 회원국들이 지적한 것처럼 중동 전쟁으로 역내 경제의 불확실성이 한층 확대됐다”며 “이럴 때일수록 역내 위기 시 버팀목 역할을 해온 아세안+3 협력체의 중요성이 더욱 커진다”고 말했다.

국내 경제 상황에 대해서는 회복 흐름이 점차 뚜렷해지고 있다고 평가했다. 그는 “올해 1분기 1.7% 성장했고 3월에는 산업생산·소비·투자가 동시에 증가하는 ‘트리플 증가’가 나타났다”며 “내수 회복 지원과 자본시장 활성화 등 정책 효과가 가시화되면서 성장세 회복 흐름이 가속화되고 있다”고 설명했다.

다만 “중동 전쟁은 한국경제에 위험요인”이라며 “정부는 회복 흐름이 이어질 수 있도록 최고가격제 시행, 초과세수를 활용한 26조2000억원 규모 추가경정예산 편성 등 모든 가용 수단을 총동원해 적극 대응 중”이라고 밝혔다.

역내 금융협력에 대해서는 “불확실성이 클수록 치앙마이 이니셔티브 다자화(CMIM)의 역할이 더욱 중요하다”며 “제도 개선과 함께 AMRO의 감시 역량 강화가 뒷받침돼야 한다”고 했다.

아울러 아시아채권시장 발전방안(ABMI)과 관련해 “금융의 디지털화 등 환경 변화를 반영해 채권을 넘어 다양한 금융상품으로 논의 범위를 확대할 필요가 있다”면서 “한국이 주도한 디지털 채권시장 포럼(DBMF)에서 토큰화된 탄소배출권 거래를 논의할 예정”이라며 회원국들의 관심과 참여를 요청했다.

구 부총리는 앞서 열린 한중일 재무장관·중앙은행총재 회의에서도 중동 전쟁으로 인한 불확실성과 경기 하방 위험 확대를 언급하며 이에 대응하기 위한 협력 강화 필요성을 재차 강조했다.