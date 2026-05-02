[헤럴드경제=장윤우 기자] 개그맨 양상국이 “여자친구 집에 데려다준 적이 없다”고 밝혀 유재석을 비롯한 출연진을 충격에 빠뜨렸다.

2일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 ‘홍보대사는 핑계고’에 게스트로 출연한 양상국은 남창희의 신혼 일상을 듣다가 자신의 연애관을 꺼냈다. 남창희는 “취침시간이 달라졌다. 아내 출근 시간에 맞춰 6시 30분에 일어나 식사를 차리고 버스정류장까지 매일 배웅한다”고 밝혔다. 이에 유재석은 “신혼이어도 쉽지 않다”고 칭찬했다.

반면, 양상국은 “진짜 위험한 것”이라고 주장했다. 그는 “처음에 데려다주면 어느 날 몸이 안 좋거나 귀찮아서 한 번만 못 해도 형수 입장에서는 신혼의 사랑이 끝났다고 생각할 것”이라고 했다. 이어 “서울 남자들은 거의 매일 데려다주는데 나는 아예 안 한다. 여자친구 집에 데려다준 적이 없다”고 말해 현장 분위기를 싸늘하게 만들었다.

유재석이 “일부러 안 데려다주는 건 아니잖아”라고 묻자 양상국은 “귀찮기도 하고”라고 답했다. 한상진은 “고정은 쉽지 않겠다”고 속마음을 털어놔 웃음을 자아냈다.

유재석이 “사랑하니까 가끔은 데려다주면 좋지 않냐”고 설득하자 양상국은 “유재석 선배 말은 웬만하면 듣는데 그건 아니라고 본다. 진심이 없으면 안 한다”고 단호하게 말했다. 그는 “이번에 만나는 여자친구는 집에 데려다주고 오고 이런 개념이 없다. 그냥 저희 집에 앉아야 한다. 결혼을 꿈꾼다. 애들 연애 할 나이가 아니”라고 덧붙였다.

한 번 데려다줬을 때의 반응도 소개했다. 양상국은 “딱 한 번 데려다줬더니 다음날부터 여자친구가 나를 대하는 게 달라지더라. 이 오빠가 나를 더 사랑한다고 감동하더라”고 회상했다.