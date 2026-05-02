[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 정상훈이 아내와 세 아들, 반려견과 함께 사는 판교 집을 공개했다.

1일 유튜브 채널 ‘정상훈 비정상훈’에는 ‘판교 대장동 정상훈 집 대공개. 서열 꼴찌 아빠의 현실 육아 생존기’라는 제목의 영상이 올라왔다.

삼형제를 키우는 집답게 거실에는 TV 대신 책장이 놓여 있었다. 정상훈은 “TV도 안 봐서 책장을 놨다”고 말했다. 넓은 주방에는 냉장고가 3대 있었다. 그는 “바쁘지 않을 때는 내가 직접 요리를 한다”고 설명했다.

삼형제가 함께 자는 방도 소개됐다. 중학교 1학년인 첫째 한성이는 아직 두 동생과 한방을 쓴다. 정상훈은 “같이 자는 거 안 불편해하고 아직까지 좋아한다”고 전했다. 한성이 방에는 피아노 콩쿠르 상장들이 전시돼 있었다.

정상훈은 “한성이 지금 꿈은 피아노다. 예고를 목표로 하고 있는데 얼마 전에 ‘모르겠다. 꿈은 바뀌는 거다’라고 했다. 완전 사춘기”라고 말했다.

안방에는 부부가 각자 사용하는 침대와 책상이 따로 놓여 있었다. 아내가 외출할 때 깍듯이 인사하는 장면도 담겼다. 정상훈은 “진짜 부부는 별로 이야기 안 한다”고 했다.

판교 이사 계기도 밝혔다. 정상훈은 “아내가 판교 대장동이 무조건 땅값 오르니까 뭐라도 하라고 했다. 그래서 양재 모델하우스에 갔더니 다 완판되고 1층이 나왔다고 해서 바로 계약했다”고 설명했다. 집값이 올랐느냐는 질문에는 “그렇다. 투자 같은 건 안 하는데 아내가 그쪽(부동산)에는 좀 있는 거 같다”고 답했다.