중대재해처벌법 이해부터 안전관리체계 구축까지 집중 교육...실무 중심 대응 교육으로 재난 대응 역량 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 박희영)가 전 직원을 대상으로 재난 대응 역량 강화에 나섰다.

용산구는 지난 30일 용산아트홀 대극장에서 전 직원을 대상으로 ‘2026년 재난안전 및 중대재해 예방 교육’을 했다.

이번 교육은 구민의 생명과 재산을 보호, 각종 재난 상황에 대한 직원들의 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

교육은 오전과 오후 총 2회차로 나뉘어 진행, 중대재해 예방과 재난 대응 체계에 대한 이해를 중심으로 구성됐다.

첫 번째 강의에서는 박문열 전 안전보건연구원 전임교수가 중대재해 예방을 주제로 강의했다. ▷중대재해처벌법의 이해 ▷사업주 또는 경영책임자 등 안전보건 확보의무 ▷안전보건관리체계 구축 및 이행 등을 설명하며 실무 적용 방안을 제시했다.

이어진 두 번째 강의에서는 김동준 한국열린사이버대 소방방재안전학과 교수가 재난 대응 체계 전반을 교육했다.

주요 내용은 ▷재난대응 체계 전반에 대한 이해 ▷용산구 기능연속성 계획 ▷재난 발생 시 통합지원본부의 역할 및 부서별 임무 ▷유관기관 협업체계 등으로, 실제 상황에서 활용 가능한 대응 절차 중심으로 진행됐다.

용산구는 이번 교육을 통해 직원들이 재난 발생 시 즉각 대응할 수 있는 체계를 이해, 중대재해 예방을 위한 실질적인 관리 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

구는 앞으로도 지속적인 교육과 훈련을 통해 안전관리 기반을 더욱 강화해 나갈 방침이다.

박희영 용산구청장은 “재난은 사전 대비와 현장 대응 역량이 무엇보다 중요하다. 이번 교육이 직원들의 실무 능력을 높이는 계기가 되길 바란다”며 “체계적인 교육과 훈련을 통해 구민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.