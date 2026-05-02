롯데월드 메이플스토리 축제 운영 서울스카이 스타워즈 테마존 조성 에버랜드 사파리 월드 리뉴얼 오픈 레고랜드 개장 4주년 야간 연장 서울랜드 비어가든 및 야간 공연 한국민속촌 배동 선발대회 개최 쁘띠프랑스 오르골 봄꽃 축제 개막

[헤럴드경제=김명상 기자] 어린이날 황금연휴를 맞아 국내 주요 테마파크와 관광지들이 가족 단위 방문객을 겨냥한 체험형 콘텐츠를 일제히 선보이고 있다. 각 사는 공연, 불꽃놀이, 한정판 굿즈, 신규 어트랙션 등을 대거 투입해 연휴 특수 경쟁에 나선 모습이다. 특히 방문객들에게 몰입감 높은 콘텐츠를 제공해 가족 단위 관광 수요를 흡수하려는 시도도 이뤄진다.

롯데월드, 메이플스토리·스타워즈 IP 협업

롯데월드 어드벤처는 ‘메이플스토리’와 협업한 봄 시즌 축제 ‘메이플스토리 인 롯데월드’를 6월 14일까지 진행한다. 메이플스토리 IP가 오프라인 테마파크 전체에 적용된 것은 이번이 처음이다. 파크 전역을 게임 세계관으로 연출하고 체험형 콘텐츠를 도입한 것이 특징이다.

실내 1층 만남의 광장에는 QR 코드로 캐릭터를 제작해 미디어 트리에 띄우는 인터랙티브 체험존을 설치했으며, 매직아일랜드에는 게임 속 마을 ‘헤네시스’ 등을 구현했다. 600평 규모의 ‘메이플아일랜드존’에는 신규 어트랙션 ‘스톤익스프레스’, ‘아르카나라이드’, ‘에오스타워’를 배치했다. 오는 24일부터는 매일 오후 2시 퍼레이드에 메이플스토리 유닛이 합류하며, 하루 2회 포토타임도 운영한다.

또한 롯데월드타워 전망대 서울스카이는 ‘스타워즈’ 테마 공간을 조성했다. 지하 2층에는 ‘그로구’ 캐릭터 설치물과 포토존을 마련했으며, 5월 4일과 5일에는 ‘501군단 대한민국지부’와 함께하는 포토타임이 열린다.

에버랜드, 사파리 새단장…볼거리 가득

에버랜드는 오는 5일까지 어린이날 징검다리 연휴를 맞아 테마별 콘텐츠를 운영한다. 어린이 체험과 부모 휴식을 결합한 ‘에버 키즈 클럽’에서 10가지 프로그램을 선보이며, 공연 부문에서는 캐나다 서커스 제작사 엘로와즈와 협업한 ‘윙즈 오브 메모리’와 멀티미디어 불꽃쇼 ‘빛의 수호자들’이 진행된다.

재개장한 사파리월드에서는 포식자의 숲, 사바나 초원, 북방의 숲 등 실제 서식지를 테마로 한 공간에서 사자·호랑이·불곰 등을 관람할 수 있다. 동물원 곳곳을 탐험하며 생태를 배우는 ‘워킹 주 스탬프투어’도 연휴 기간 운영된다. .

레고랜드, 개장 4주년 기념 밤 9시까지 연장

레고랜드 코리아 리조트는 오는 5일까지 ‘어린이날 스페셜 데이’를 운영하며 운영 시간을 오전 10시부터 오후 9시까지 연장한다. 올해는 개장 4주년과 닌자고 시리즈 탄생 15주년이 겹치는 해다. 오는 3일과 4일 오후 8시 30분에는 불꽃놀이가 진행되며, 오후 7시 30분에는 ‘미니랜드’에 레고 LED 조명 2000개가 점등된다.

브릭토피아 라운지에서는 ‘나만의 닌자 만들기’ 빌드 콘테스트가 매일 열리며, 닌자고 15주년 스탬프 투어 참여자에게는 한정판 배지를 제공한다. 브릭토피아 퍼포먼스 시어터에서는 매일 오후 8시에는 ‘세레모니 오브 닌자’가 진행된다.

기념품 숍에서는 구매 금액에 따른 사은품 중복 증정 행사도 열린다. 50만 원 이상 구매 시 총 25만 원 상당의 레고 세트 3종과 1일 이용권 2매를 증정하며, 연간회원은 10% 추가 할인이 적용된다.

서울랜드, 비어가든 및 레트로 경연대회 개최

서울랜드는 오는 5일까지 ‘올데이! 올나잇! 어린이날 파티’를 진행한다. 삼천리동산 일대에서는 RC카 레이싱 ‘스피드왕 대회’, 참여형 무대 ‘노래왕 대회’ 등 1990~2000년대 감성을 반영한 ‘골목대장 경연대회’가 열린다. 빨간풍차와 베니스무대 일대에서는 독일식 야외 맥주 문화를 테마로 한 ‘서울랜드 비어가든’이 운영된다. 야간에는 미디어아트·퍼포먼스 공연 ‘루나, 빛의 전설’과 ‘K팝 시그니처쇼’, 초대형 불꽃놀이에 이어 ‘미러볼 파티’ 등이 이어진다.

쁘띠프랑스, 한·불 수교 기념 오르골 페스타

경기 가평의 쁘띠프랑스와 이탈리아마을은 오는 ‘오르골 & 봄꽃 페스타’를 진행한다. 이번 행사는 2026년 한·불 수교 140주년 공식 기념행사로 지정된 시즌 프로그램으로, 주한 프랑스대사관이 인증한 행사다. 쁘띠프랑스에서는 수백 년 전 제작된 클래식 오르골 시연을 상시 운영하며, 이탈리아마을에서는 마리오네트 퍼포먼스, 베네치아 가면 체험 등 전통 문화 프로그램이 상설 운영된다. 주말·공휴일에는 거리 공연과 문화 체험 프로그램이 추가된다.

한국민속촌, 참여형 프로그램 풍성

한국민속촌은 오는 5일까지 어린이 중심의 참여형 프로그램을 운영한다. 민속촌 캐릭터 ‘애기씨’와 함께 놀 친구를 선발하는 ‘우수 배동 선발대회’는 ‘도개걸윷모’, ‘준비하시고 쏘세요’, ‘그대로 멈춰라’, ‘앞 뒤 앞 뒤’ 등 4가지 게임으로 구성되며 하루 2회 진행된다. 어린이날 당일에는 한국민속촌 곳곳에 숨겨진 QR코드로 단서를 수집하는 미션 콘텐츠 ‘속촌 아씨의 잠긴 보석함’이 운영된다.

나물·쌈 채소와 6종 핫푸드로 구성된 한식 뷔페 ‘비빔밥 뷔페’는 1~3일과 5일 한국관에서 운영된다. 연휴 기간에는 야간 개장을 연장해 오후 10시까지 이용할 수 있다.