5월 2일까지 서울 코엑스 D홀서 체험 중심의 참여형 콘텐츠 확대 ‘앋트립’ 등 해외 패키지 특가 제공 전국 팔도 명물 모인 미식 테마관 해외 여행권 등 다채로운 경품도

[헤럴드경제=김명상 기자] 단순 정보 나열에서 벗어나 관람객이 직접 참여하는 체험형 여행 박람회 ‘2026 올댓트래블’이 오늘(30일) 막을 올린다. 미식·스포츠·테크 등 떠오르는 여행 트렌드를 한자리에서 확인할 수 있는 행사다.

올해로 4회째를 맞은 ‘2026 올댓트래블’은 30일부터 다음달 2일까지 사흘간 서울 삼성동 코엑스 D홀에서 열린다. 전국 지자체와 여행사 등 237개 기관·기업이 참여해 361개 부스를 운영한다. 특히 올해는 미식과 여행 특가 상품, 현장 참여형 체험 콘텐츠 비중이 확대됐다.

해외여행 특가 상품·맞춤 설계

행사장에서는 고물가·고환율 부담 속 해외여행을 망설이는 소비자를 겨냥한 특가 상품이 제공된다. 하나투어는 일본·중국·동남아 등 단거리부터 유럽·미주·호주·뉴질랜드 등 중장거리까지 패키지여행 상품을 선보이며, 행사 기간 현장 계약에 한해 정가에서 10만 원을 추가 할인한다.

중소 여행사 단체관 ‘앋트립’(aTTrip)도 참가한다. 앋트립은 지난해 올댓트래블이 관광벤처 회사 어딩과 협력해 오픈한 중소 여행사 전용 온라인 플랫폼으로, 연중 국내외 여행 상품을 제공한다. 단체관에선 중국·일본·동남아는 물론 유럽·미주 여행 상품을 개인 일정과 코스에 따라 개별·패키지 형태로 설계할 수 있다.

입점 여행사 20여 곳이 온천, 골프, 시네마, 레트로 등 테마 상품을 선보이며, 현장에선 각 여행사 부스에서 담당자와 1대1 상담은 물론, AI가 일정·코스를 기반으로 제작한 홍보 영상을 보면서 여행 상품을 고르는 서비스도 운영된다.

황남빵·서해오면 등 지역 먹거리 한자리에

올해 올댓트래블이 새로 선보이는 콘텐츠는 ‘미식’과 ‘축제’다. 최근 여행 동기를 묻는 설문 조사에서 상위권에 오른 항목들이다. 현장에선 ‘K-미식 벨트’를 비롯해 전통주·맥주·와인·커피·국수·한과·꿀·젓갈 등 지역 특산 먹거리를 시식하고 미식여행 정보를 얻을 수 있다.

행사장 출구 앞 ‘미식여행 테마관’에선 통영 로컬 테이블, 여수 달디단, 인천 누들, 전주 한상, 안녕 인사동 등 지역 대표 먹거리를 모바일 패스로 묶은 ‘로컬 미식패스 5종’을 선보인다. 패스 2개 구매 시 인사동 패스, 5개 구매 시 로컬 숙박 리워드가 제공된다.

지역별 상품도 다양하다. 행사장에서는 1939년 시작된 경주의 황남빵을 현지와 동일한 온기로 맛볼 수 있다. 또한 해양수산부·한국어촌어항공단·먹고놀랩이 공동 개발한 프리미엄 컵라면 ‘서해오면’도 출품한다. 충남 보령 군헌어촌마을의 바지락을 동결건조 방식으로 담아낸 맛을 즐길 수 있다.

발효 식품 산지인 순창은 ‘고추장 만들기 키트’를 활용한 체험 공간을 운영하며, ‘순창장류축제’(10월 15~18일)와 ‘순창코리아 떡볶이 페스타’(11월 21~22일) 등 연계 행사도 소개한다.

경주시는 해양수산식품명인 김헌목의 ‘멸치액젓’과 ‘아화국수’ 등 지역 뿌리기업 상품을 선보인다. 충북문화재단은 서원·고택 등 유교 자원을 소재로 한 ‘충청유람’ 브랜드를 통해 전통주 테마 행사 ‘오마이갓 파티’를 운영한다.

글로벌 축제·여행 플랫폼 망라

올해 ‘글로벌 축제’에 신규 선정된 보령머드축제와 안동국제탈춤페스티벌이 홍보관을 운영하며 축제 연계 여행 상품을 소개한다. ‘예비 글로벌 축제’로 참가하는 순창장류축제와 정남진장흥물축제도 현장에서 홍보에 나선다. 순창장류축제는 K푸드 관심 증가 흐름과 연계해 명인과 함께하는 ‘글로벌 고추장 쿠킹 클래스’ 등 외국인 대상 체험 상품을 구성했다.

글로벌 여행·액티비티 온라인 예약 플랫폼 클룩(Klook)은 전용 부스를 꾸렸다. 2023년 ‘망한 여행 사진전’을 시작으로 매년 경품·프로그램 후원 등 다양한 방식으로 참여해 온 클룩은 숙박·레저·통신·교통 등 대표 서비스와 국내 여행지 특성에 맞춘 특화 상품을 현장에서 선보인다.

할인 멤버십 플랫폼 ‘소속’(Sosok) 운영사 블루프로그는 가맹점 17만여 곳, 회원 40만 명 이상을 보유하고 있으며, 300여 종의 테마형 로컬 패스를 운영 중이다. 행사에선 통영·여수·인천·전주·서울 인사동 등 5종의 로컬 패스를 소개한다. 이외에도 문화 콘텐츠 플랫폼 예스24는 여행 애호가를 대상으로 공연·전시·스포츠 경기 입장권 실시간 검색·예매 서비스를 현장에서 선보인다.

해외 여행권부터 굿즈까지 경품·이벤트

행사 기간 다양한 경품 이벤트가 진행된다. 중학생 미만 자녀 동반 관람객은 국내 숙박권·워터파크·뮤지엄 입장권·렌터카 이용권·할인권이 걸린 ‘가정의 달’ 이벤트에 참여할 수 있다. 행사장 내에서 1만 원 이상 여행 관련 상품을 결제한 영수증을 제출하면 동남아 숙박권·여행용 의류·렌터카 이용권·할인권을 증정하는 ‘구매 영수증’ 이벤트도 운영된다. 박람회 방문 소감을 SNS에 올리면 국내 숙박권·워터파크·뮤지엄 입장권 등을 주는 ‘방문 후기’ 이벤트도 예정돼 있다.

앋트립·캠핑존에서도 국내외 여행 상품 및 캠핑 용품 구입 관람객을 대상으로 특급호텔 식사권 등 경품 이벤트를 진행한다. 출품기업 부스에서는 카자흐스탄 망기스타우 무료 여행권, 목포·진주발 제주행 고속페리 승선권, 와인, 텀블러, 키링, 보조배터리, 양우산, 엽서, 토트백, 친환경 어메니티 세트 등 경품 이벤트가 사흘간 이어진다. 기타 행사 관련 자세한 내용은 박람회 홈페이지 또는 인스타그램을 참고하면 된다.