29일 오후 서울시의회 의장실 예방 30분간 환담 6·3지방선거 승리 위해 ‘원 팀’뜻 모아…압승 위한 초석 다진 것으로 평가 전성수 후보 “서울시민과 서초구민의 행복 위해 압도적 승리로 화답할 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]전성수 서울 서초구청장 국민의힘 후보가 당내 경쟁을 벌였던 최호정 서울시의회 의장을 만나 6·3 지방선거 승리를 위해 ‘윈 팀’으로 함께 하기로 했다.

전성수 후보 측에 따르면 앞서 서초구청장 국민의힘 후보로 최종 확정된 전성수 후보는 29일 오후 2시 중구 세종대로 소재 서울시의회 의장실을 예방, 최 의장과 2시 30분까지 환담, 이같이 뜻을 모았다.

이로써 전성수 후보와 최 의장은 당내 경쟁과정에서 있었던 불편함을 깨끗이 털어내고 ‘원 팀’ 승리를 위한 초석을 다진 것으로 평가된다.

전성수 후보는 “서초발전과 구민의 행복을 위해 경쟁했던 최 의장에게 예우를 다하고, 함께 뜻을 모으기 위해 찾아뵀다”면서 “최 의장은 서울시 전체는 물론, 지역구인 서초구를 위해 ‘원 팀’으로 함께 하기로 했다”고 전했다.

그는 또 “최 의장이 의회 앞 입구까지 환송해줘 ‘원 팀’을 실감케 했다”면서 “최 의장의 당부대로 서울시민과 서초구민의 행복을 위해 압도적인 승리로서 화답하겠다”고 밝혔다.