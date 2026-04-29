포스코, 현대제철, 동국제강 등 회원사 참여 산재 근절 대책 및 안전문화 구축 우수사례 공유

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국철강협회는 오송·세종 컨퍼런스 회의실에서 ‘철강업계 CSO 안전보건 간담회’를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 간담회에는 고용노동부 산업안전기준과 박윤경 과장, 산업통상자원부 철강세라믹과 윤찬민 사무관을 비롯해 포스코, 현대제철, 동국제강, 세아베스틸 등 12개 회원사의 CSO(안전보건담당 임원)와 포항산업과학연구원, 안전보건공단에서 참석했다.

이번 간담회는 고온·중량물·대형 설비 중심의 작업 특성상 중대재해 위험이 높은 철강산업의 안전관리 수준을 제고하고, 산업재해 예방을 위한 안전관리 고도화 방안과 안전문화 구축 우수사례를 공유하기 위해 마련됐다.

먼저 포항산업과학연구원 이관희 소장은 ‘철강업계 산업재해 예방을 위한 Steel-Safety 플랫폼 제안’을 주제로 발표를 진행하며, 현장 맞춤형 스마트 안전기술맵을 기반으로 사전 예지 중심의 지능형 안전관리 패러다임으로의 전환이 추진되고 있는 현황을 설명했다.

이 소장은 “포스코는 외부 작업자들의 안전을 실질적으로 보호하기 위한 현장 밀착형 활동을 강화하고 있다”며 “사업장내 유해·위험물질 정보와 주요 위험점 등 핵심 요인에 대한 맞춤형 교육을 강화하는 한편, 임의작업 근절 캠페인을 통해 중대재해 예방에 만전을 기하고 있다”고 말했다.

현대제철은 고위험 작업에 대한 안전점검 및 관리 강화를 위해 사내 작업담당자, 안전보건팀, 사외 협력업체 안전담당자가 참여하는 3중 관리체계를 구축하여 일 단위 작업 위험도 재평가 및 안전점검을 실시하고 있으며, 안전수칙 준수와 안전활동 이행 시 안전마일리지를 지급하는 제도를 운영하고 있다.

동국제강은 수급업체 선정 시 기존 최저가 낙찰 방식에서 안전점수를 반영한 종합평가 방식으로 전환해 사전 리스크 관리체계를 개편·검토 중이며, 수급사의 안전보건체계 구축을 지원하고 이행상태를 점검함으로써 재해 저감을 유도하고 있다.

아울러 세아창원특수강은 생성형 인공지능(AI)을 활용해 가상사고 영상·이미지를 제작함으로써 직원들의 위험 인식 역량을 강화하고, 위험성평가 자동화 및 맞춤형 교육자료 제작을 추진하고 있다.

이 외에도 세아베스틸은 안전 테마 교육과 체험형 교육을 통해 임직원의 재해예방 역량을 강화하고, 안전 그라운드 룰을 제정·운영하여 자기규율적 안전문화를 정착시키고 있으며, 대한제강은 전 직원이 함께 위험요인을 발굴하고 즉시 코칭하는 참여형 안전문화 구축을 위해 안전수칙 준수 여부를 전 직원이 직접 모니터링하고 즉시 안전코칭을 시행하고 있다.

한편, 한국철강협회와 안전보건공단은 철강업계 안전문화 확산과 예방체계 구축을 위한 협력을 강화해 나갈 계획이다. 양 기관은 향후 업무협약을 통해 중소 철강업체를 대상으로 지역별 순회교육, 맞춤형 안전 콘텐츠 개발 등을 지원하고, 협력사의 자율 안전보건체계 구축을 적극 뒷받침할 예정이다.

한국철강협회 강성욱 전무는 “협회는 회원사 간 안전문화 구축 우수사례를 지속해서 공유하고, 산업재해 예방과 안전문화 확산을 위한 제도 개선 및 현장 지원을 확대해 나가겠다”며 “현장 중심의 안전관리 체계 고도화를 위해 정부의 제도적·정책적 지원도 필요하다”고 말했다.