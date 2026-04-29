30일부터 내달 5일까지 비상근무 출국장 조기 개방 및 가용 인력 확대

[헤럴드경제=최은지 기자] 법무부는 노동절 연휴와 일본 ‘골든위크’가 겹치는 오는 30일부터 내달 5일까지 ‘출입국심사 특별 근무 대책’을 시행한다고 29일 밝혔다.

29일 연합뉴스에 따르면 인천공항출입국·외국인청은 출국 승객이 집중되는 30일부터 사흘 동안 제1여객터미널 2·4번 출국장과 제2여객터미널 2번 출국장을 평소보다 30분 일찍 개방한다.

신속한 출입국 심사를 지원하기 위해 하루 20명의 특별기동반과 10명의 비상근무 대기반도 심사장에 추가 투입할 계획이다.

대책 기간 일부 출입국심사관은 1~3시간 일찍 출근하며, 이에 따라 가용 인력은 기존 76명에서 171명으로 대폭 늘어난다.

유인 출입국심사대 역시 기존 113개에서 168개까지 최대한 개방하여 운영하기로 했다. 아울러 승객 감독 인력을 18명에서 32명으로 확대해 외국어 안내와 현장 질서 유지를 강화할 방침이다.

인천국제공항공사는 이번 대책 기간 국제선 이용객이 약 130만명(일평균 21만5000명)에 달할 것으로 예상하고 있다. 이는 지난해 같은 기간 대비 2.6% 증가한 수치다.

정성호 법무부 장관은 “연휴 기간 국민에게 수준 높은 출입국 서비스를 제공하고, 외국인에게는 다시 찾고 싶은 첫인상을 제공하기 위해 행정 역량을 총동원하겠다”며 “부족한 심사 인력은 꾸준히 증원하겠다”고 밝혔다.