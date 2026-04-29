2년 연속 중국 방문 행보…전기차·배터리 경쟁력 점검

[헤럴드경제=최은지 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 8년 만에 세계 최대 자동차 전시회인 베이징 모터쇼를 찾아 중국 현지 시장 점검에 나섰다.

급변하는 중국 완성차 업계의 기술력을 직접 확인하고, 현대차의 현지 사업 재도약에 힘을 실어주기 위한 행보로 풀이된다.

29일 연합뉴스에 따르면 정 회장은 이날 중국 베이징 국제전람센터(부국展)에서 열린 ‘베이징 모터쇼(오토차이나 2026)’ 현장을 방문했다.

정 회장이 베이징 모터쇼를 직접 참관한 것은 2018년 이후 8년 만이다. 정 회장은 지난해 상하이 모터쇼에 이어 2년 연속 중국 현지 모터쇼를 찾았다.

축구장 50여개 크기인 38만㎡ 규모로 열린 이번 전시회에서 정 회장은 주요 전시장들을 둘러보며 전기차, 배터리, 자율주행 등 중국 업체들의 고도화된 기술 경쟁력을 살핀 것으로 전해졌다.

특히 현지 브랜드들이 가격 경쟁력을 넘어 기술적 측면에서도 가파른 성장세를 보이는 점에 주목한 것으로 알려졌다.

정 회장은 현대차 부스도 방문해 이번 모터쇼에서 세계 최초로 공개된 중국 전략형 전기차 ‘아이오닉V’를 직접 점검했다. 현대차는 아이오닉V를 필두로 향후 5년간 20종의 신차를 출시해 연간 판매량을 50만대 수준으로 회복하겠다는 목표를 세운 상태다.

현대차는 지난 2016년 중국 시장에서 114만대의 판매고를 올렸으나, 2017년 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 사태 이후 판매량이 급감하며 지난해 기준 13만대 수준까지 하락했다.