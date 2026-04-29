서울교육감 진보 단일화 경선 의혹 반박 “대리투표 아닌 참가비 대리납부” 해명 “서버 기록·입금 내역 보존…절차 협조” 허위사실·근거 없는 비방엔 단호히 대응

[헤럴드경제=김용재 기자] 서울시교육감 진보 진영 단일화 경선을 둘러싸고 논란이 계속되고 있는 가운데 2026 서울민주진보교육감후보 단일화 추진위원회(이하 추진위)가 “표 삭제가 아닌 명부 검증이었고 대리투표도 없었다”며 정면 반박에 나섰다.

추진위는 29일 기자회견을 열고 “최근 언론 보도와 일부 경선 후보 측의 의혹 제기에 대해 정확한 사실관계를 설명하겠다”며 이같이 밝혔다.

추진위는 일부 가족 등 밀접한 관계에서 참가비를 대신 납부하는 경우를 제한적으로 인정했을 뿐 대리 신청이나 대리 투표와는 방식이 다르다고 해명했다. 추진위는 “투표는 본인 확인을 전제로 진행됐다”며 “참가비를 대신 냈다는 이유만으로 다른 사람의 표를 행사할 수는 없다”고 설명했다.

선거인단 삭제 의혹도 반박했다. 추진위에 따르면 전체 시민참여단 신청 건수는 3만4262건이다. 이 중 중복 신청 2518건, 신청서만 작성한 2096건 등을 제외해 1차로 2만9648명을 확정했다. 이후 ▷연락처 오류 ▷청소년 추가 확인 대상 ▷삭제 요청 ▷타인 납부 확인 ▷이름 오류 등을 재검증해 최종 선거인단 2만8516명을 확정했다.

추진위는 “명부 확정 전 검증 절차를 표 삭제라고 표현하는 것은 부적절하다”며 “특정 후보 지지자를 골라내기 위한 과정도 아니었다”고 강조했다. 이어 “신청 명단만 보고 누가 어느 후보를 지지하는지 알 수 없다”며 “특정 후보 표가 삭제됐다는 주장은 사실관계에 맞지 않는다”고 지적했다.

앞서 단일화 경선에 참여한 한만중 예비후보는 “자신을 지지하는 6000여명의 시민 참여단이 제외됐다”고 주장한 바 있다.

개인정보 삭제 논란에 대해서는 “증거인멸이 아니라 개인정보 보호 조치”라고 했다. 시민참여단 모집 과정에서 투표 목적 달성 이후 개인정보를 보호하겠다는 원칙을 안내했고 이에 따른 조치였다는 입장이다.

개표가 밀실에서 이뤄졌다는 주장도 부인했다. 추진위는 강신만·한만중 예비후보가 전날 주장한 밀실 개표 의혹에 대해서는 “투표 마감 이후 개표와 결과 확인 과정에는 후보와 대리인이 현장 입회했다”며 “관련 절차와 확인 과정을 개인정보를 침해하지 않는 범위에서 설명하겠다”고 밝혔다.

추진위는 자신들이 공직선거법상 중앙선거관리위원회와 같은 법적 지위를 가진 기관은 아니라고 했다. 민간 협의체로서 제도적 한계가 있었다는 점도 인정했다.

추진위 관계자는 “경선에 대한 문제 제기는 가능하지만 근거 없는 의혹으로 시민참여단 전체를 잠재적 부정 참여자로 몰아가서는 안 된다”며 “허위사실 유포와 근거 없는 비방에는 단호히 대응하겠다”고 말했다.

추진위는 앞서 22∼23일 시민참여단 투표에서 과반 득표에 성공한 정근식 후보를 단일 후보로 선출했다. 다만 탈락 후보들이 추진위가 정 후보를 추대하기 위해 조직적으로 선거에 개입한 정황을 발견했다며 ‘부정 투표’라는 주장이 계속됐다. 일부 후보는 관련 의혹을 수사해달라며 경찰에 요청한 상태다.