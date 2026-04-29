[헤럴드경제=김아린 기자] 유재성 경찰청장 직무대행이 29일 써 탯 캄보디아 경찰청장과 만나 공동 치안 협력 체계인 ‘코리아전담반’(Korean-Cambodian Joint Task Force for Koreans)을 확대하기로 했다.

경찰청에 따르면 양측은 이날 서울 서대문구 경찰청에서 치안총수 회담을 갖고 코리아전담반의 협력 범위를 마약과 온라인 도박으로 넓히기로 합의했다.

코리아전담반의 일환으로 한국 경찰관들은 지난해 12월부터 캄보디아 경찰청 내에서 합동 근무하며 현지 우리 국민을 대상으로 한 범죄에 대응하고 있다. 코리아전담반은 출범 후 4개월여간 캄보디아 내 한국 국적 도피사범을 포함한 주요 범죄 피의자 166명을 검거했다. 범죄 단지에 구금된 한국인 5명을 구출하기도 했다.

경찰청은 캄보디아에 한국의 첨단 치안 시스템과 수사 기법 등도 전수하기로 했다.

경찰청은 한국국제협력단(KOICA)와 함께 공적개발원조(ODA) 사업을 통해 180억원 대의 캄보디아 경찰 법과학 역량 강화 사업을 추진한다. 캄보디아 경찰이 초국가범죄에 자체적으로 대응할 수 있는 전문성을 갖추도록 지원하는 취지다.

경찰청은 “앞으로도 코리아전담반 운영과 치안 ODA 사업 등을 통해 우리 국민을 범죄로부터 철저히 보호하고, 아시아 지역의 치안 안정을 선도해 나가겠다”고 전했다.