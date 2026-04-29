[헤럴드경제=채상우 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 콘서트 현장에 투입된 여경들이 인근 식당 화재를 신속하게 진압한 사연이 뒤늦게 알려졌다.

29일 경찰에 따르면 지난 9일 낮 12시 20분께 고양종합운동장 주 경기장에서 열린 BTS 월드투어 현장 안전관리 근무에 동원된 경기남부경찰청 12기동대 소속 경찰관 5명이 인근 고깃집에서 점심을 먹던 중 화재를 목격했다.

당시 외국인 손님들이 고기를 굽던 테이블에서 숯불의 불티가 후드(환풍기)로 빨려 들어가면서 화재가 발생했다. 순식간에 식당 안이 뿌연 연기로 가득 차면서 놀란 손님들이 한꺼번에 출입구로 몰렸고 현장은 아수라장이 됐다.

공연을 앞두고 식사하던 외국인 손님들이 뒤얽히며 자칫 2차 사고로 이어질 수 있는 상황이었다.

이에 식사하던 경찰관들은 곧바로 역할을 나눠 대응에 나섰다.

박진서 순경은 출입구 부근에 비치된 소화기를 들고 불이 난 테이블로 달려가 화재를 진압했다. 앞서 식당에 들어서면서 우산을 둘 곳을 찾던 중 소화기를 봤던 기억을 떠올려 곧바로 행동에 나섰다.

김유리 경위와 이은솔 경사는 큰 소리로 출입구를 안내하며 70여명의 손님을 식당 밖으로 대피시켰다.

이와 동시에 곽수연 경장은 119에 신고했으며 장수빈 순경은 불이 난 테이블에서 경도 화상을 입은 외국인 손님의 상태를 확인하고 안정을 취하도록 조치했다.

경찰관들의 신속한 대응 덕분에 불길은 후드와 천장을 태운 뒤 별다른 인명 피해 없이 1분 만에 잡혔다.

김 경위는 “제복을 입은 시민이 항상 우리 곁에 있다는 것을 국민이 느낄 수 있도록 한 것 같아 뿌듯하다”며 “앞으로도 국민의 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

경찰은 화재 진압과 시민 대피에 도움을 준 이들 경찰관 5명에게 표창을 수여할 예정이다.