비교섭단체 5당 및 무소속 국회의원 초청 오찬

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 29일 “다른 나라의 사례를 봐도 국내 문제에 대해서는 의견이 달라 다투더라도, 외교·안보 등 대외 문제에서 자해적 행위를 하는 경우는 찾기가 쉽지 않다”며 “아쉽게도 우리 안에는 그런 요소들이 조금은 남아 있는 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 비교섭단체 5당 및 무소속 국회의원을 초청해 오찬 간담회를 열고 이같이 말했다. 간담회에는 조국혁신당·진보당·개혁신당·기본소득당·사회민주당 의원들이 참석했다.

이 대통령은 “우리 국민 모두가 인지하고 있는 것처럼 최근의 대외적 상황이 매우 안 좋다”며 “국내 상황도 매우 혼란스러웠지만 그것은 우리 자체의 힘으로 이겨나갈 수 있는데, 대외 환경이 악화되는 문제는 사실 우리만의 힘으로는 쉽지가 않다”고 했다.

이어 “이런 어려운 상황을 이겨나가기 위해서는 특히 국내에서의 대외 관계에 있어서는 입장을 공적으로 가져주면 좋겠다”고 강조했다. 다만 이 대통령은 해당 발언 직후 “여기 계신 분들이 그런다는 얘기는 전혀 아니다”라고 말해 참석자들 사이에서 웃음이 나오기도 했다.

이 대통령은 정치권의 통합도 당부했다. 이 대통령은 “국민들이 보시기에 이 위기 상황을 극복하기 위해 정치가 통합의 역량을 발휘해주면 좋겠다는 생각을 가지실 것 같다”며 “물론 그중에 가장 큰 책임은 저에게 있다. 저도 노력할 테니 모두가 함께 노력했으면 좋겠다”고 말했다. 그러면서 “국민들의 힘을 모아서 대내외적인 어려움들을 슬기롭게 잘 이겨내 가면 좋겠다”고 덧붙였다.

이 대통령은 “정치라고 하는 것은 본질적으로 남의 일을 대신하는 것”이라며 “각자의 정치적 신념을 실천하는 것도 중요하지만 진정으로 중요한 것은 국가나 국민들의 더 나은 삶과 미래”라고 했다.

또 “정치에서는 넓은 시야가 정말로 필요하다”며 “작은 차이들이 있고 각자의 이익도 있지만, 더 본질적으로는 국가와 국민을 위해 어떤 게 더 나은지를 고민하고 누가 더 잘하나를 경쟁해서 국민들의 선택을 받는 게 진정한 정치가 아닐까 생각한다”고 말했다.