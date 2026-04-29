- 산림청, 5월 어린이날 등 가정의 날 맞아 국립목재문화체험장 특별 체험행사 진행

[헤럴드경제= 이권형기자] 어린이날 도심속에서 목재와 함꼐하는 특별한 가족나들이 프로그램이 마련된다.

산림청은 5월 가정의 달을 맞아 서울특별시 용산구 용산어린이정원 내 국립목재문화체험장에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별 목공체험행사를 어린이날에 진행한다고 29일에 밝혔다.

이번 행사는 국립목재문화체험장의 5월 말 정식운영을 앞두고 마련된 프로그램으로, 가족 단위 방문객이 일상생활 속에서 목재를 접하고 즐길 수 있도록 기획됐으며 도심에서 쉽게 접하기 어려운 목재의 가치를 경험할 수 있는 기회를 제공하는 데 의미가 있다.

국립목재문화체험장은 ‘목재이용=탄소중립’이라는 긍정 인식을 확산하고 생활 속 국산목재 이용을 촉진하기 위해 조성됐다. 목재는 스트레스 완화와 정서 안정에 도움을 주고, 실내 습도를 조절하는 등 건강한 생활환경 조성에 기여하는 친환경 소재로 알려져 있다.

이번 어린이날 기념행사에서는 간단한 목공구로 일상 소품을 직접 제작하며 탄소저감 효과를 배울 수 있는 목공체험 프로그램을 진행한다. 행사 당일 4회, 회차별 12명씩 현장접수 방식으로 운영하며, 이외에도 목재 벌집 놀이터와 다양한 목재블록, 목재 장난감을 활용한 체험형 놀이공간을 야외에서 상시 운영할 예정이다. 자세한 정보는 용산어린이정원 공식 누리집을 통해 확인 가능하다.

이상익 산림청 산림산업정책국장은 “이번 행사에서는 국산목재의 친환경적 가치와 활용성을 직접 체험할 수 있다”며 “이를 통해 가족이 함께 목재로 다양한 활동을 하며 창의성과 정서적 공감 능력을 키우는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.