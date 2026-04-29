6월 30일까지 비대면 가입 이벤트

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행은 고객의 적극적인 연금 준비와 안정적인 노후자산 형성을 지원하기 위해 ‘온국민 IRP 계좌 갖기 운동’ 의 일환으로 개인형 IRP 비대면 가입 이벤트 ‘IRP로 ○○이음’을 실시한다고 29일 밝혔다.

이번 이벤트는 5월 4일부터 6월 30일까지 진행되며, 비대면 채널을 통해 개인형 IRP에 가입하는 고객을 대상으로 한다. 이벤트는 ▷미래의 나에게 메세지를 보내는 감성 이벤트 ▷가입 요건을 충족하면 자동으로 응모되는 두 가지 방식으로 운영된다.

첫 번째 이벤트는 모바일 플랫폼 ‘올원뱅크’를 통해 비대면으로 개인형 IRP 계좌를 신규 가입한 뒤 이벤트 페이지에서 ‘응모하기’를 클릭하고, ‘IRP로 ○○이음’의 빈칸에 들어갈 문구와 미래의 나를 응원하는 메시지를 작성하면 응모가 완료된다. 추첨을 통해 선정된 100명에게는 고객이 직접 작성한 메세지를 활용해 제작한 맞춤 엽서와 해외여행 필수 아이템인 ‘달러팁북’을 자택으로 배송할 예정이다.

두 번째 이벤트는 별도의 응모 절차 없이 자동 참여 방식으로 진행된다. 이벤트 기간 내 비대면 채널을 통해 가입 요건을 충족한 신규 고객을 대상으로 추첨을 실시하며, 총 2000명에게 ‘메가커피 더블 아이스 아메리카노 세트’ 모바일 쿠폰을 제공한다.

NH농협은행 투자상품부문 박현동 부행장은 “개인형 IRP에 대한 고객의 진입 장벽을 낮추고, 미래의 자신을 응원하는 특별한 경험을 제공하고자 이번 이벤트를 기획했다”며 “앞으로도 고객의 미래를 함께 설계하는 든든한 금융 파트너가 되겠다”고 밝혔다.

한편, 금융감독원 통합연금포털의 2026년도 1분기 공시에 따르면 농협은행의 퇴직연금 원리금비보장상품 운용수익률은 전 제도에 걸쳐 2분기 연속 주요 은행 중 1위를 달성했다. 더불어 퇴직연금 적립금 10조원 이상 주요 증권사를 포함한 기준에서도 가장 높은 수익률을 기록했다.

이벤트 관련 자세한 사항은 전국 NH농협은행 영업점, 인터넷뱅킹·스마트뱅킹, 올원뱅크 앱 이벤트 페이지 및 고객행복센터를 통해 확인할 수 있다.