고용노동부 ‘광역이음 사업’ 선정 최대 230만 지원…권역 정착 유도

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산·부산·경남(이하 부울경)이 행정구역의 경계를 넘어 하나의 생활·고용권이 되면서 초광역 일자리 협력의 새로운 모형이 될 것으로 기대되고 있다.

울산시는 부울경 3개 시·도가 공동으로 신청한 고용노동부 주관 ‘광역이음 프로젝트’ 공모사업에 선정돼 지역 주력산업의 인재 유출을 막고 정주 여건을 통합 지원하는 초광역 협력사업을 본격 추진한다고 29일 밝혔다.

이 사업은 ▷인재이음 ▷정주이음 ▷미래이음 등 3개 사업, 7개 세부사업으로 구성돼 조선·자동차·기계부품 등 부울경 공통 산업 종사자 및 취업 희망 청년을 대상으로 정착 및 정주지원, 취업 연계, 교육훈련이 이루어지는 것으로 진행된다. 올해부터 오는 2029년까지 4년 동안 단계적으로 추진하며, 올해 국비 100억원과 지방비 25억원 등 125억원이 투입된다.

울산시는 부울경 간 출퇴근 근로자의 경제적 부담을 덜어주고 권역 내 정착을 유도하는 ‘정주이음’ 분야를 중점적으로 맡는다. 현재 부울경 내 광역 교차 통근 근로자는 18만명에 이르며 이 가운데 주력 제조업 종사자는 4만1000명으로 집계됐다.

울산시는 광역 간 출퇴근 장려금으로 월 30만원씩 6개월간 최대 180만원을 지급하고, 근무지 기준 지역화폐 50만원을 별도로 제공해 근로자 1인당 최대 230만원을 지원한다. 이를 통해 근무지 중심의 생활·소비를 유도해 지역 경제의 선순환 구조를 만들고, 고용 생활권 통합 효과를 극대화할 계획이다.

울산시는 이번 사업을 통해 주력 제조업의 인력난을 해소하고, 청년 인재의 수도권 유출을 완화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.