‘산업재해노동자의 날’ 맞아 대구병원서 행사 의료진 참여 무대·팝페라 공연…치유·복귀 응원

[헤럴드경제=김용훈 기자] 근로복지공단이 산업재해로 치료와 재활을 겪고 있는 노동자들을 위한 ‘위로의 무대’를 마련했다. 음악을 통해 치유와 공감을 전하고, 일상 복귀를 응원하겠다는 취지다.

근로복지공단은 ‘제2회 산업재해노동자의 날’을 맞아 29일 대구병원에서 산재노동자 위로 음악회 ‘함께 만드는 진짜 희망’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 치료와 재활 과정에 있는 산재노동자와 가족들에게 심리적 위로와 회복의 메시지를 전달하기 위해 마련됐다. 행사에는 산재노동자와 가족, 유관기관 관계자, 지역주민 등 약 150명이 참석했다.

공연은 산업재해 이후 치료와 재활, 일상 복귀 과정을 담은 AI 영상 상영으로 시작해 의료진이 참여하는 특별무대, 팝페라와 대중가수 공연 등으로 이어졌다. 특히 의료진이 직접 무대에 올라 환자와 함께한 회복 과정을 풀어내며 공감의 깊이를 더했다.

행사에 참석한 한 산재노동자는 “긴 치료 과정 속에서 지치고 힘든 순간이 많았지만, 음악회를 통해 오랜만에 마음이 편안해졌다”며 “같이 치료받는 분들과 웃고 공감할 수 있어 의미 있는 시간이었다”고 말했다.

박종길 근로복지공단 이사장은 “이번 음악회가 산재노동자들에게 잠시 쉬어갈 수 있는 시간과 다시 나아갈 힘이 되길 바란다”며 “신속하고 공정한 산재보상은 물론 치료·재활·직업복귀까지 전 과정을 책임져 노동자들이 일상과 일터로 돌아갈 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.