- 우주항공청, 국내 발사체 기업 대상 간담회 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청이 2027년 하반기 개방 예정인 나노우주센터 민간발사장 관련 국내 발사체 기업들의 정책 제언 등 의견을 청취했다.

우주항공청은 29일 전남 고흥군 나로우주센터에서 이노스페이스, 페리지에어로스페이스, 우나스텔라, 케이마쉬, 현대로템, 한국항공우주산업 등 우주 수송 분야 기업들과 제4차 ‘우주항공 SOS 간담회’를 개최했다.

이번 간담회는 발사 서비스를 준비하는 국내 주요 기업들과 함께 민간 발사장 구축 현장 등을 둘러본 후 정책 제언을 청취하는 순서로 진행됐다.

나로우주센터는 나로호, 누리호 등 국가 주력 발사체 운용에만 활용됐지만 내년 민간 발사장 완공을 기점으로 민간에 완전 개방될 예정이다. 우주항공청과 한국항공우주연구원은 이에 대비하여 기업이 발사장의 시설·장비 등을 원활하고 안전하게 활용할 수 있도록 이용 절차 등 사전 가이드라인을 마련 중이다.

참석 기업들은 그동안 국내에 민간 육상 발사 인프라가 부재하여 해외 발사, 해상 발사 등을 모색하며 겪었던 어려움을 공유하고, 나로우주센터 민간 개방에 대한 높은 기대감을 나타냈다. 또한 절차 간소화, 기술 지원 등 현장에서 필요로 하는 다양한 의견을 제시했다.

오태석 우주항공청장은 “전문가와 기업에서 제기해 주신 현장의 소중한 의견들을 향후 정책에 적극 반영하겠다”며 “나로우주센터가 우주 수송 산업의 든든한 파트너로 발전해 나갈 수 있도록 우주항공청이 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.