5월 20일까지 접수·6월 선정 발표…1266개 기관·118만명 활용 플랫폼 혼합훈련·AI 콘텐츠 확대…외국인·해외인력 교육까지 영역 확장

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 인공지능(AI)·디지털 기반 직업훈련 확산을 위해 온라인 학습관리시스템 참여 기관 모집에 나선다. 직업훈련의 ‘디지털 전환’을 가속화하고, 기업·기관의 교육 비용 절감과 훈련 성과 제고를 동시에 노린 조치다.

29일 한국기술교육대학교 온라인평생교육원은 고용노동부와 함께 2026년도 상반기 ‘스텝(STEP·Smart Training Education Platform)’ 학습관리시스템(LMS) 참여기관을 모집한다고 밝혔다.

이번 모집은 이날부터 5월 20일까지 진행되며, 선정 결과는 오는 6월 중 발표될 예정이다. 앞서 이날 서울 세브란스빌딩에서 열린 사업설명회에는 기업·기관 관계자 90여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.

스텝(STEP)은 정부가 지원하는 온라인 공공 직업교육훈련 플랫폼으로, 2019년 10월 도입 이후 누적 1266개 기관, 2만7062개 과정, 118만명 이상이 이용했다. 기관별 맞춤형 학습관리 기능을 무상으로 제공하는 것이 특징이다.

플랫폼은 ▷4200여 개 오픈마켓 콘텐츠 ▷AI 리터러시 및 AI+X 특화 콘텐츠 137개 ▷실시간 쌍방향 라이브 세미나 ▷강사 배정·평가 등 운영관리 기능 ▷모바일 학습 지원 등을 통해 원격·집체 혼합훈련을 지원한다.

실제 활용 사례도 성과로 이어지고 있다. 기업들은 신규 입사자 교육을 혼합훈련 방식으로 전환해 교육 효율성을 높였고, 훈련기관에서는 수료율과 취업률, 교육 만족도 개선과 함께 운영비 절감 효과를 거둔 것으로 나타났다.

최근에는 군 특화 교육과 공공사업 분야로 활용 범위가 확대됐으며, 외국인 노동자를 위한 다국어 안전보건 교육, 해외 진출 기업의 현지 인력 직무역량 강화 지원 등으로 기능이 넓어지고 있다.

한연희 온라인평생교육원 원장은 “스텝을 기반으로 직업능력개발의 AI·디지털 전환을 지원하고, 미래 산업 변화에 대응하는 훈련 생태계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.