4월 27일부터 5월 8일까지… 여름 주제 30자 이내 창작 글귀 접수 총 6작품 선정, 당선작 1편 서울사랑상품권 부상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 4월 27일부터 5월 8일까지 ‘중랑행복글판’ 여름편 문안을 공모한다.

이번 공모는 ‘여름’을 주제로, 모든 세대가 공감할 수 있으면서 주민에게 위로와 응원을 전할 수 있는 30자 이내의 순수 창작 글귀를 모집한다.

응모는 중랑구에 거주하거나 지역 내 직장에 재직 중인 누구나 가능하며, 1인 1작품만 제출할 수 있다. 신청은 중랑구청 누리집의 ‘구민참여 → 인터넷접수 → 구청’ 메뉴를 통해 온라인으로 접수할 수 있으며, 온라인 접수가 어려운 경우 행정지원과 방문 또는 우편으로도 제출할 수 있다.

접수된 문안은 내·외부 위원으로 구성된 문안선정위원회의 심사를 거쳐 총 6작품이 선정된다. 당선작 1편(50만 원), 가작 5편(각 10만 원)에는 서울사랑상품권이 부상으로 제공된다.

선정된 문안은 여름의 분위기를 반영한 디자인과 함께 6월부터 8월까지 중랑구청사 외벽에 게시될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “무더운 일상 속에서 주민들에게 작은 위로와 활력을 전할 수 있는 글귀가 많이 접수되길 바란다”며 “이번 공모에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

지난 봄편 공모에서는 강유리 씨의 ‘가장 아름다운 봄은 오늘도 활짝 웃는 바로 당신입니다’가 당선작으로 선정된 바 있다.