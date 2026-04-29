공정위 대규모기업집단 신규 지정…자산 5조2428억원 화장품·제약바이오·건기식 삼각 편대가 성장 견인 콜마 “책임경영·투명 거버넌스 강화…기업가치 지속 제고”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 콜마그룹이 화장품 ODM 업계 최초로 공정거래위원회가 지정하는 대규모기업집단에 이름을 올렸다. 윤동한 회장이 1990년 직원 4명으로 창업한 지 36년 만이다.

콜마그룹은 자산총액이 5조원을 상회해 공정거래위원회로부터 대기업집단(집단명 한국콜마)에 신규 지정됐다고 29일 밝혔다.

금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 지난해 말 기준 콜마그룹 자산총계는 5조2428억원이다. 한국콜마 1조5290억원, HK이노엔 2조969억원, 콜마홀딩스 5461억원, 콜마비앤에이치 5206억원 등이다.

이번 지정은 화장품 ODM 업계 최초 사례다. 국내에 ODM 사업 모델을 도입한 한국콜마가 연구개발 기반 제조기업으로 성장해 대기업집단에 편입됐다는 점에서 의미가 있다.

콜마그룹은 윤동한 회장이 창업 초기 구축한 연구개발 중심 제조 기반 위에 제약과 건강기능식품으로 사업 영역을 넓혀왔다. 윤상현 부회장 체제에서는 사업 다각화와 글로벌 확장을 통해 외형 성장을 이어갔다.

그룹 성장의 핵심 축은 화장품, 제약바이오, 건강기능식품이다. 한국콜마는 지난해 연결 매출 2조7224억원, 영업이익 2396억원으로 사상 최대 실적을 기록했다. HK이노엔은 국내 30호 신약 케이캡과 수액 사업 호조로 매출 1조631억원을 기록했다. 건강기능식품 ODM 계열사 콜마비앤에이치는 연결 매출 5749억원을 달성했다.

한국콜마측은 “화장품과 제약바이오, 건강기능식품 등 3개의 사업 축이 각자의 영역에서 성장 궤도를 이어가며 ‘글로벌 뷰티헬스케어 플랫폼’으로서의 기반을 강화하고 있다”고 설명했다.

콜마그룹은 대기업집단 지정을 계기로 거버넌스 체계도 강화한다. 공시 의무를 성실히 이행하고 대규모 자산에 걸맞은 투명한 의사결정 시스템을 구축해 책임경영을 확대한다는 방침이다.

각 사업 부문별 글로벌 경쟁력도 고도화한다. 콜마그룹은 지속가능한 성장 기반을 공고히 하고 ‘글로벌 뷰티헬스케어 플랫폼’으로서의 위상을 강화한다는 계획이다.

콜마홀딩스 관계자는 “창업주가 구축한 산업의 기반 위에 2세 경영 체제가 전략적 확장과 실행력을 더해 이룬 결실”이라며 “확장된 체급에 걸맞은 책임경영과 투명한 거버넌스를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 한층 강화하고, AI 기반 연구개발과 생산 혁신을 통해 사업 포트폴리오 전반의 성장성과 수익성을 동시에 끌어올려 기업가치를 지속적으로 제고해 나가겠다”고 말했다.